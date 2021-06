Non solo sport e allenamento. Ma anche trekking in montagna o una semplice passeggiata tra le colline. Quando arriva il caldo non si sa mai come portare i capelli per non sudare troppo e ritrovarseli appiccicati sulle spalle! Chi porta i capelli lunghi è abituato a legarli in una semplice coda, comoda e sempre funzionale. Oppure, per sentirsi più leggeri, si preferisce uno chignon.

Ma per chi ha un taglio di media lunghezza, ad esempio il bellissimo e rivitalizzante long bob, è un problema. I capelli non sono abbastanza lunghi per una coda, e troppo pochi per uno chignon. Quindi si cerca di evitare ciuffi sugli occhi con forcine sparse su tutta la testa. Che servono a poco, perché puntualmente dovremo fermarci per aggiustarle.

La soluzione viene dagli anni ‘90

La moda si sa è ciclica. Ogni anno si rivisita la moda di un’epoca passata, facendola tornare alla ribalta. Questo è sicuramente l’anno dei frizzanti anni ’90. E allora perché non sfruttare anche le pettinature di quel periodo? Stiamo parlando del double bun o space buns. I due chignon alti, sbarazzini e comodissimi. Infatti, sono perfetti anche per non soffrire il caldo.

È questa la migliore acconciatura per fare sport che sta tornando alla ribalta

Semplici da realizzare sono adatti a chi non vuole stressare troppo i capelli facendo sport. Vista la loro posizione non danno fastidio neanche a chi usa le cuffie Bluetooth. Ci aiutano a tenere i capelli sempre a posto, senza rischiare di spezzarli. A forza di fare e rifare la coda con l’elastico. Una volta fatta questa acconciatura ci durerà per tutto l’allenamento. Possiamo anche fare i nostri addominali senza la fastidiosa sensazione che ci dà la coda dietro la testa.

Quindi, è questa la migliore acconciatura per fare sport che sta tornando alla ribalta. Una delle migliori tendenze degli anni ’90 che possiamo fare di nuovo nostra. Senza sembrare usciti da un’altra epoca. Ma sfruttando la praticità di questa pettinatura per la vita di tutti i giorni.