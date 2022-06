Sempre più persone si stanno annoiando dell’arredamento moderno, troppo asettico e poco accogliente. Il laccato e le superfici lisce e geometriche lasciano il posto a materiali grezzi e irregolari. Si tratta di un ritorno al passato alla riscoperta delle origini e dello stile d’epoca anche più povero. Complice anche la riscoperta passione per il vintage e l’arte del riutilizzo per aiutare l’ambiente. Ma è per questo che in tanti stanno inglobando elementi più rustici nelle loro case. È una soluzione di design che rende la casa più confortevole e in cui tutti si sentono più a loro agio. Aggiungere dettagli e suppellettili ci aiuta a rendere più vissuto qualsiasi ambiente. È come se la nostra casa di colpo raccontasse la nostra storia e trasmettesse subito i nostri gusti.

Qualche idea per arredare e abbellire la casa mescolando lo stile romantico e rustico con decorazioni fai da te

Piccole aggiunte qua e là possono rivoluzionare completamente l’aspetto di una stanza. Anche se dobbiamo fare attenzione a non esagerare, perché accogliente va bene, ma troppo carica no. Se vogliamo che la nostra casa rimanga raffinata, non riempiamo ogni angolo vuoto con qualcosa. Questo è solo uno dei consigli per arredare una casa con stile. Ma lo stile rustico-romantico per eccellenza punta molto sulla continuità degli ambienti. In genere questo tipo di arredamento è molto gettonato per le villette, i casali o per case con spazi esterni. Quindi, è bene che ci sia qualche richiamo tra i materiali esterni e quelli interni. Ad esempio, oggetti in legno come delle panche che possiamo realizzare coi listelli di un vecchio pallet. Oppure delle damigiane o giare che dentro casa diventano complementi d’arredo o terrari fai da te.

Alcuni oggetti facili da creare

Recuperiamo dei vecchi comodini da un mercatino dell’usato e trasformiamoli in mobiletti per l’ingresso. Più sono anticati e grezzi e meglio otterremo l’effetto rustico che tanto desideriamo. Usiamo delle vecchie porte per realizzare tavolini da caffè e aggiungiamo le ruote di un vecchio carretto. Si recupera tutto a poco prezzo nei negozi dell’usato o addirittura a costo zero nella cantina dei nonni. Giochiamo con le maioliche o con piastrelle dalle trame che ricordano la Costiera Amalfitana. Possiamo acquistarle e installarle nella cornice del camino, ad esempio. Oppure possiamo utilizzare delle piastrelle adesive in vinile per coprire quelle esistenti. Bellissimo l’angolo cucina con un paraspruzzi che rimanda ai casali di campagna del passato.

Quindi, ecco qualche idea per arredare e abbellire la casa aggiungendo dettagli di stile. Il decor è un buon modo per dare carattere a case un po’ datate e rustiche senza spendere troppo. Quel tocco personale che rende lo spazio più accogliente e caldo senza stravolgere tutto l’arredamento. A volte per rinnovare casa non serve molto, solo un po’ di creatività.

