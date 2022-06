Chi non vorrebbe vivere in una grande e bellissima casa curata fino al minimo dettaglio? Non un soprammobile fuori posto o nessun quadro che non si abbina allo stile che amiamo? Insomma, una casa come quelle che vediamo in TV o sui cataloghi di arredamento, una casa perfetta.

Non sempre, però, abbiamo le idee chiare quando si tratta di arredare la nostra piccola casetta. Magari viviamo in un normale appartamento o in una semplicissima casa a due piani di nuova costruzione. Abbiamo fatto tanti sacrifici per pagarla e i soldi per l’arredamento scarseggiano. Così, compiamo pezzi uno per volta, appena possibile, ma ci rendiamo conto di non seguire lo stesso stile. In realtà, seguendo qualche consiglio utile possiamo ottenere un effetto spettacolare anche con mobili dai costi modesti.

Arredare casa con stile per renderla accogliente e calda non sarà un problema con questi incredibili trucchi

Quando si pensa al concetto di stile, ognuno può avere un’opinione ben diversa. C’è chi ama ambienti e mobili più classici, carichi di suppellettili e fantasie floreali. C’è chi, invece, preferisce ambienti dai colori freddi e dal vago ricordo industriale. Insomma, la definizione di stile è davvero ampia, ma su una cosa tutti sono d’accordo. Una volta scelto lo stile che si addice ai nostri gusti è importante che sia omogeneo per tutta la casa.

Accogliente sì, ma non troppo carica

Una casa vissuta non è sempre sinonimo di casa ben arredata e accogliente. Quando scegliamo i mobili, non esageriamo con maxi credenze o mobiletti per riempire ogni angolo. Il minimalismo è un’ottima filosofia che dà raffinatezza a ogni casa. Più oggetti aggiungiamo e più lo spazio si restringe otticamente, facendo sembrare ancora più piccola la stanza.

Se vogliamo rendere più ampi gli spazi, possiamo sfruttare qualche trucco che cambi la prospettiva. Eliminiamo il superfluo e giochiamo con le proporzioni tra mobili e tappeti, uno stratagemma che pochi conoscono. Non serve acquistare tappeti costosi, ma posizionarli nel modo più armonico possibile. Questo è solo uno dei suggerimenti utili per far sembrare più grande un ambiente.

Sì a più colori se ci piace il contrasto, ma che siano nella stessa palette o di sfumature abbinabili tra loro. Se scegliamo le pareti gialle, non usiamo mobili dai toni freddi, come il bianco ottico o il grigio. In quel caso un bel beige o un color legno sono la scelta giusta, purché siano colori caldi.

Quindi, arredare casa con stile per renderla accogliente ma bellissima come se fosse uscita da un catalogo è possibile. Se teniamo presente questi suggerimenti, non avremo problemi ad arredare la casa con gusto anche a più riprese.

Aggiungiamo sempre un tocco personale con pezzi unici e di design che diano carattere ai vari ambienti. Magari, invece del classico divano ingombrante, possiamo optare per soluzioni differenti. Una poltrona di design o anche una stupenda chaise longue, giusto per fare qualche esempio.

