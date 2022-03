Chi ha a disposizione uno spazio esterno sa bene quanto sia prezioso, soprattutto in questo periodo. Le giornate si sono allungate, il tempo è migliorato e finalmente vediamo un po’ di sole.

Possiamo goderci una bella colazione di primo mattino, respirando l’aria fresca nel nostro angolo verde. Oppure possiamo passare una serata con gli amici per un aperitivo in tutta tranquillità.

Che si tratti di balcone, terrazzo o giardino è importante non solo arredarlo finemente. Ma anche abbellirlo per renderlo un vero gioiellino in cui è ancora più piacevole passare del tempo. Per questo motivo abbiamo posizionato con cura tavolino e sedia, magari in ferro battuto. Una candela come centrotavola, tanti cuscini e lucine per creare l’atmosfera.

Altro che classico divanetto da giardino, ecco un’idea originale e comodissima per abbellire rendendo accoglienti anche balconi e terrazzi

Abbiamo già visto qualche idea per decorare il nostro balcone e goderci il tepore primaverile. Ma questa volta invece del normale divanetto o di quello creato con i pallet, ecco un’idea.

Una vera zona relax

Perché non creare un’atmosfera ancora più rilassante e che ci faccia catapultare in un film romantico americano? Realizziamo una struttura sospesa, un incrocio tra letto e dondolo, un letto altalena. Con un po’ di creatività anche un balcone spoglio può trasformarsi in un angolo di design.

Per realizzare questo progetto non serve molto, soprattutto se abbiamo già una struttura come un pergolato. Basterà procurarsi delle funi e dei tasselli appositi per fissare il letto altalena alla struttura. Stessa cosa se ci troviamo in un balcone di un palazzo, ma facciamo attenzione ai regolamenti condominiali. Potrebbe essere necessario informare l’amministratore di condominio e chiedere il permesso.

Il modo più comodo per evitare grane e assicurarsi la stabilità del letto altalena è il pergolato. Possiamo posizionarlo in giardino, in terrazzo e anche sul balcone, ovviamente riducendo le misure. Compriamo il letto ad altalena già predisposto o realizziamolo noi da zero. Servirà solo un materasso leggero e del legno resistente ma non pesante. Così non andremo a gravare troppo sulla struttura portante.

Non solo nella classica forma rettangolare

Perché non appendere un vero letto circolare o una struttura che somiglia ad una sfera in ferro? Soprattutto in un giardino spazioso queste due particolari forme saranno incredibili. Decoriamolo poi in bianco, nero o color legno per inglobarlo meglio nell’atmosfera della casa. Funi in corda, catene grosse scure o corde più sottili, ma assicuriamoci che abbiano la giusta resistenza.

Quindi, altro che classico divanetto da giardino, ecco un’idea davvero creativa che conquisterà tutti, ospiti e vicini. Ovviamente per poterla realizzare servirà un po’ di spazio, difficilmente entrerà in un balcone piccolo. Ma calcoliamo bene le misure e vediamo se possiamo regalarci questo dondolo ancora più comodo. Poi per proteggere la nostra privacy usiamo le piante non per forza reti o canne di bamboo.

Approfondimento

Non solo fioriere e divanetti, ecco qualche idea creativa per riciclare pallet e bancali per arredare giardini e terrazzi