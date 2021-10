Il vialetto di casa è sempre una zona complicata da organizzare. Sia che si tratti di un piccolo fazzoletto di terra davanti casa o anche sul retro. Un piccolo giardinetto da arredare, magari con un patio e qualche poltroncina per godersi un tè sotto le stelle. Calpestare il prato non è il massimo, soprattutto se lo curiamo sempre con molta attenzione. Quindi creare una passerella e delle aiuole diventa indispensabile se si ha la fortuna di possedere un angolo verde.

Spesso però è una di quelle cose che rimandiamo perché assumere un operaio diventa costoso. Ecco allora qualche stratagemma fai da te per organizzare un vialetto proprio come quello dei film americani.

Abbellire il vialetto in poche mosse sarà semplicissimo con queste soluzioni ingegnose

Sicuramente la prima cosa su cui concentrarsi è la passerella che collega la porta di casa al giardino o alla strada. Stendere una striscia di cemento è sicuramente pratico, ma non proprio ideale a livello estetico. Sarebbe bellissimo creare un passaggio di pietre incastonate che danno stile alla nostra casa, ma dove reperirle? Ecco possiamo crearle noi stessi, ci servirà solo del cemento a presa rapida e qualche rotolo di pellicola.

Scaviamo il sentiero in cui poseremo le pietre, basteranno massimo 5 centimetri di profondità. Mescoliamo il cemento seguendo le istruzioni sulla confezione. Stendiamo un foglio di pellicola abbastanza grande e trasferiamo con la cazzuola la quantità di cemento che vogliamo. Regoliamoci in base alla grandezza della pietra che ci servirà. Utilizziamo sempre i guanti di protezione e avvolgiamo il cemento nella pellicola creando un sacchettino. Diamogli la forma, tonda ma appiattita in superficie e posiamola rigirandola al contrario sul sentiero. Procediamo con tutte le pietre che ci serviranno. Lasciamo asciugare il cemento e con un bruciatore sciogliamo la plastica, prendendo tutte le precauzioni del caso. Ecco il nostro vialetto in pietra fai da te.

Passiamo alle aiuole

Gli steccati e le recinzioni sono molto cari al metro. Se vogliamo recintare le nostre piantine basterà recuperare delle cassette della frutta in plastica. Quelle con la trama intrecciata e dei cilindri forati nell’angolo di congiunzione della cassetta. Dividiamo le cassette in ogni angolo, useremo i 2 lati più lunghi per questo progetto. Con della vernice spray coloriamoli di bianco e del colore che preferiamo. Nei fori di cui parlavamo prima inseriamo dei picchetti in legno con una parte conica. Si recuperano nei negozi per il fai date e sembrano dei grossi bastoncini per gli spiedini. Non ci resta che inserirli nel terreno e intorno alle nostre meravigliose rose ed ecco un’aiuola super economica.

Per finire abbelliamo il sentiero con uno splendido terrario in una vecchia damigiana. Per conoscere tutto il procedimento basterà consultare questo precedente articolo. “È incredibile come si possono riciclare vecchie damigiane trasformandole in meravigliosi angoli verdi che faranno invidia a tutti”.

Abbiamo quindi visto che abbellire il vialetto in poche mosse sarà semplicissimo con queste soluzioni ingegnose. Con una spesa minima potremo realizzare il vialetto dei nostri sogni.

