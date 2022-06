Possiamo decretare aperta la stagione di relax in giardino sotto il nostro amato pergolato fiorito. Le temperature in rialzo già da qualche settimana ci hanno portato all’esterno prima del solito. Abbiamo tirato fuori i divanetti e cominciato a sbiancare le sedie di plastica un po’ ingiallite. È tutto quasi pronto per vivere questa parte della casa tanto amata d’estate, soprattutto durante le ore serali.

Ma un bel giardino curato non dovrebbe essere perfetto solo di sera, anzi. È tanto importante arredarlo in modo funzionale quanto renderlo splendido e rigoglioso di giorno. Per questo motivo, curare le aiuole diventa indispensabile per avere una casa da catalogo. Il punto è che non sempre abbiamo a disposizione molti soldi da spendere per recinzioni e decorazioni di pregio. Ma questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro sogno di un giardino perfetto. Basta solo conoscere qualche trucco e procurarsi del materiale di riciclo per avere un effetto spettacolare.

Qualche idea economica e creativa per delle bellissime aiuole in giardino con sassi, terracotta e bordure fai da te

Per abbellire il nostro giardino possiamo utilizzare una moltitudine di materiali e stili diversi. Forse tra gli oggetti più gettonati per ricreare delle delicate e raffinate aiuole troviamo i sassi. Non c’è nulla di meglio che utilizzare materiali naturali per dare omogeneità a tutto il design. Ma, invece di usare i soliti sassolini e ghiaia, optiamo per sassi più grossi o ciottoli di fiume. L’effetto sarà molto più ricercato e nessuno immaginerà che abbiamo usato materiali economici all’ultimo minuto.

Sfruttiamo anche tegole e vasi di terracotta

Questi oggetti sono facili da reperire e costano davvero pochissimo rispetto ad altri materiali da giardino. Sono perfetti per creare degli angoli curati e recintare anche alberelli e arbusti vari. Creiamo un piccolo cerchio intorno alla nostra pianta, scavando delle buche poco profonde nel terreno. Così avremo decorazioni stabili che supereranno tranquillamente la prova degli agenti atmosferici. Un’idea sfiziosa potrebbe essere creare una sorta di piattaforma circolare rialzata per dare risalto alla piantina. O piantare tante succulente nei vasetti e realizzare una scultura vegetale molto particolare.

Possiamo anche realizzare una bordura utilizzando i sassi e della rete metallica come quella dei pollai. Creiamo una struttura verticale a spirale dove posizionare la nostra aiuola con qualche pianta ricadente. Se abbiamo tanto spazio e volessimo creare dei punti focali nel giardino, ecco qualche altra idea. Possiamo utilizzare delle vecchie ruote di bici o di carretti di legno e piantare tra i raggi delle succulente. O perché no, creare l’effetto vaso rovesciato, ma con un tappeto di fiorellini. Basterà interrare parzialmente un vaso di terracotta o una botte di fianco ai fiori.

Ecco, qualche idea economica e creativa per delle bellissime aiuole ideali per abbellire anche gli angoli più spogli. Scegliendo, poi, le piante giuste, soprattutto resistenti sia al freddo che al caldo, potremo goderci sempre un giardino fiorito.

