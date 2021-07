Avere il balcone o il giardino colorato e sempre in fiore è davvero un sogno. I colori vivaci portano buonumore e contribuiscono a creare l’atmosfera perfetta nelle nostre case. Per non parlare del fatto che una casa dai balconi spogli perde di fascino. Quindi scegliere piante che abbelliscano balconi e giardini è un passaggio fondamentale. Bisogna conoscere i loro cicli di fioritura e la loro resistenza alle varie temperature.

Non solo gerani e lavanda per balconi colorati

Questi due tipi di pianta sono sicuramente i più diffusi, insieme al gelsomino. Grazie alla loro ottima resistenza alle alte temperature e al sole cocente. Però esistono delle varietà molto meno note, ma ancora più incredibili. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa ne presenteremo ben tre. Perfette per chi ama avere balconi e giardini sempre vivaci e da far invidia.

Quasi nessuno conosce queste 3 piante dai fiori bellissimi che resistono al caldo

Per cominciare parliamo dell’ibisco. I suoi fiori coloratissimi a forma di imbuto sono una vera delizia per gli occhi. Questa pianta è per eccellenza una pianta estiva. Fiorisce da giugno a settembre e adora i raggi di sole diretti. I fiori possono essere di vari colori, che spaziano dal rosa al giallo, o blu. Ma il colore dell’Hibiscus per eccellenza è il rosso. Oltre ad essere una perfetta pianta ornamentale, il fiore d’ibisco ha molteplici benefici. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Combatti l’avanzare dell’età con la forza nutritiva dell’ibisco”.

Pervinca o vinca

Grazie alla sua eccezionale resistenza al caldo, è anche facilissima da coltivare. Si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno e non necessita di troppa acqua. Si sviluppa in cespugli ricchi di fiori dal caratteristico colore azzurrino. Tanto che esiste proprio un colore che prende il nome da questa pianta. Ma è possibile trovare varietà dai fiori più sulle tonalità del rosa. È incredibilmente decorativa, e può essere usata anche in vasi sospesi.

Per finire il Platycodon. I suoi fiori, un incrocio tra una stella e una piccola campanella. Sono splendidi per decorare i nostri balconi. Hanno un’abbondante fioritura che li rende perfetti per aiuole. I fiori stupendi e molto gonfi si sono guadagnati il nomignolo di “palloncini” nel Regno Unito.

Ecco, quindi, quasi nessuno conosce queste 3 piante dai fiori bellissimi che resistono al caldo. Puntiamo su queste piante per un balcone super colorato d’estate. E senza troppi sforzi!