Le lasagne sono un piatto molto amato dagli adulti come dai bambini. Invece del solito sugo al ragù, però, potremmo provare una variante rustica a base di verdure. Questo la renderebbe più digeribile, soprattutto se decidiamo di tagliare sui formaggi. In più, questa può essere una fantastica alternativa vegetariana per noi o per i nostri ospiti.

Facciamo quindi incetta di verdure di stagione e mettiamoci all’opera.

Ingredienti

180 g di lasagne;

250 g di erbette;

500 g di besciamella;

80 g di Parmigiano;

320 g di scamorza affumicata;

1 peperone rosso;

1 peperone giallo;

200 g di pesto;

60 g di prosciutto crudo;

2 sedano coste;

pomodorini;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Lasagne rustiche e perfette per primavera ed estate grazie a questi ingredienti buoni e di stagione

Cominciamo preparando le verdure, che andranno lavate accuratamente sotto l’acqua corrente. Dopodiché, tagliamoli a spicchi rimuovendo semi e picciolo. Mettiamoli poi in forno già caldo a 200°C, facendoli cuocere su entrambi i lati per circa 10 minuti.

Quando si saranno raffreddati, utilizziamo la lama di un coltello per tirare via la pellicina. Poi, tagliamo il peperone a listarelle e mettiamolo da parte. Rimuoviamo la terra anche dal sedano aiutandoci con l’acqua. Asciughiamolo e tagliamolo con un coltello, creando fettine di mezzo centimetro. Saltiamolo velocemente in padella, insieme a un filo d’olio, finché non sarà diventato leggermente più morbido. Rimuoviamo il sedano e mettiamolo da parte.

Strutturiamo anche le diverse erbette che abbiamo scelto, possibilmente concentrandoci su 2 erbe aromatiche per non avere un gusto troppo intenso. Ad esempio, potremmo scegliere timo e prezzemolo, oppure rosmarino e origano.

Prendiamo le fette di prosciutto e mettiamole le une sulle altre, per poi tagliarle a listarelle. Separiamo nuovamente il prosciutto con le mani e mettiamolo da parte.

Ora, prendiamo una teglia di circa 26×18 cm e mettiamo della besciamella pronta sul fondo. Se vogliamo preparare una besciamella cremosa e senza grumi direttamente a casa non è difficile, basta seguire pochi semplici passaggi e il gioco è fatto.

La stratificazione e la cottura

Dopodiché, cominciamo a disporre gli strati, iniziando con i fogli di pasta. Copriamoli, p con besciamella, fettine di scamorza, una spolverata di parmigiano, Qualche pezzo di prosciutto, verdure e pesto.

Continuiamo in quest’ordine, terminando con uno strato di pasta coperto da besciamella e dell’abbondante Parmigiano. Completiamo l’opera lavando e asciugando i pomodori per poi distribuirli sulla superficie della lasagna.

A questo punto non ci resta che infornare in forno già caldo per 15 minuti a una temperatura di 200° C. Ecco fatto, abbiamo realizzato le lasagne rustiche e perfette per una giornata in compagnia.

