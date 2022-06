È quasi tempo di cene all’aperto in giardino o terrazzo con amici e parenti. Con l’arrivo dell’estate e delle ferie, la voglia di passare del tempo insieme ai nostri affetti è sempre più grande. Ne approfittiamo per aggiornarci sulla nostra vita o semplicemente per passare un po’ di tempo in compagnia. Ovviamente non può mancare del buon cibo e del buon vino per completare l’atmosfera.

Anche se si tratta di cene improvvisate non formali, non significa che non possiamo curare la mise en place. Un allestimento completo con stoviglie di pregio e dettagli curati fa sempre la sua figura. Ma anche se pensiamo di fare una cena a buffet non dobbiamo rinunciare allo stile. Magari utilizzeremo piatti riciclabili per comodità, ma possiamo adornare la tavola con un bel centrotavola.

Qualche idea creativa per realizzare un centrotavola elegante, moderno ed economico anche con materiali di recupero che avremmo buttato

Quando si hanno ospiti a pranzo o a cena non basta, quindi, apparecchiare con gusto la tavola. Anche la tavola più semplice e informale può diventare stupenda con un centrotavola ben curato. Ma non serve per forza acquistare composizioni di fiori e ampolle troppo costose, anzi. Per personalizzare il centrotavola possiamo utilizzare oggetti di uso comune o anche materiali riciclati. Con un po’ di creatività realizzeremo dei veri pezzi unici che daranno carattere alle nostre tavole.

Alcune idee facili ed economiche

Tutto ciò che ci serve è un barattolo di vetro e possiamo realizzare un’infinità di centrotavola diversi. Ad esempio, per una festa di compleanno o per degli ospiti golosi si può fare a tema snack. Mettiamo nel nostro barattolo più grande un contenitore più piccolo con un fiore a scelta, vero o finto. Se preferiamo quello vero, ricordiamo di mettere un po’ d’acqua nel contenitore piccolo. Ora riempiamo il barattolo grande con confetti, caramelle o cereali colorati creando degli strati. Il risultato sarà spettacolare, e volendo possiamo usare anche taralli, arachidi o mandorle. Un centrotavola da gustare, oltre che molto decorativo.

Possiamo anche riutilizzare alcuni contenitori ormai rotti o rovinati dal tempo, come una vecchia grattugia. Anzi, se c’è un po’ di ruggine ancora meglio, darà un tocco rustico alla nostra tavola. Inseriamoci un mazzo di fiori, secchi o appena raccolti, legati da uno spago. Ma perché non riutilizzare una scatoletta di tonno o un barattolo di latta qualsiasi? Se il barattolo è abbastanza alto possiamo usarlo come vaso, facendo attenzione a smussare i bordi. Altrimenti possiamo decorare una lattina più bassa con delle normali mollette in legno su tutta la circonferenza.

Quindi, ecco qualche idea creativa per realizzare un centrotavola elegante anche riutilizzando quello che abbiamo in casa. La nuova tendenza del momento è proprio inglobare materiali naturali anche nel centrotavola più di lusso. Il grosso vantaggio è che possiamo utilizzare anche un ramo secco o della frutta per adornare la nostra tavola.

