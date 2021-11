Ormai manca davvero poco al periodo più festoso e amato dell’anno. Natale è quasi alle porte e si comincia già ad addobbare casa a festa. Ghirlande sulle porte, albero di Natale decorato e illuminato, piccoli pupazzi di neve sparsi per casa. Insomma il clima natalizio ha già contagiato tutti con la sua gioia e convivialità.

Proprio per questo non si può pensare di addobbare tutta la casa e tralasciare uno dei luoghi più importanti. Il posto attorno a cui riunirsi per passare la giornata in famiglia o con amici gustando piatti squisiti. Stiamo proprio parlando del tavolo da pranzo che durante le occasioni si veste anche lui a festa.

Centrotavola da sogno che ci invidieranno tutti con questi originali materiali naturali a costo zero

In genere siamo abituati a vedere tavolate di Natale imbandite di qualsiasi prelibatezza su una tovaglia rossa. Qualche candela qua e là e delle pigne sparse per creare l’atmosfera. Però negli anni ha preso sempre più piede la moda di abbinare i centrotavola all’occasione speciale.

Centrotavola a tema praticamente che rispecchiassero la festa o addirittura il menù servito. Basti pensare a composizioni con tanto di zucche per il periodo autunnale. Oppure ciliegie e fragole sparse sulla tovaglia in estate.

La nuova tendenza in fatto di centrotavola è in pratica un ritorno alle origini e alla connessione con la natura. Rispetto per l’ambiente e per la stagionalità dei prodotti ma anche riciclo e riutilizzo di materiali altrimenti buttati via. La tavola si trasforma così in un bosco a tutti gli effetti con rami verdi e secchi, foglie incredibili e fiori di campo. Ma anche pot-pourri fai da te con fiori appassiti e agrumi da buttare.

Per non parlare di posate e stoviglie che si inglobano nella scenografia vegetale a tutti gli effetti. Questa nuova tendenza si chiama tablescaping o tablesetting, che significa proprio decorare a tema e in modo artistico le tavole da pranzo.

Qualche esempio pratico

Una bellissima tovaglia bianca, posizioniamo tutte le stoviglie, bicchieri e posate. Al centro del tavolo una striscia di verde con rami di eucalipto e alloro intrecciati tra loro. Qualche frutto come la melagrana e la mela per accogliere gli ospiti. Un albero da frutto che si materializza tra i commensali riportandoli nella natura.

Oppure si potrebbe creare una composizione più stilizzata, con tante piccole piantine grasse. Intervallate da segnaposto fatti di tazzine antiche decorate con fiorellini recisi. Un sottopiatto in legno o bambù, una foglia di felce e un piatto trasparente per un effetto più esotico.

Insomma, veri centrotavola da sogno che ci invidieranno tutti con questi originali materiali naturali a costo zero. Il vantaggio di questa incredibile nuova tendenza è davvero un ritorno all’essenziale che è praticamente a costo zero. Non serve acquistare piante speciali o frutta costosa, possiamo passare in giardino e usare rami e piante presi da lì. Ci vuole solo un po’ di inventiva e le nostre tavole saranno davvero stupefacenti.

