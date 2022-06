È noto come i minerali siano essenziali per mantenere in salute il nostro fisico, ma con il caldo è ancora più importante non avere carenze e fare in modo di avere il giusto apporto.

Tra i vari macroelementi non è assolutamente da sottovalutare l’assunzione del potassio, uno dei principali minerali presenti nell’organismo. La dose giornaliera di potassio dovrebbe essere tra i 2 e i 3 mg circa, a seconda se si tratta di un uomo o una donna, ma il valore potrebbe essere diverso se soffriamo di qualche disturbo.

Qualora si verifichi un caso di carenza, i sintomi più comuni che potremmo avvertire sarebbero spossatezza a livello muscolare, irregolarità del battito cardiaco, sbalzi d’umore. Avere dei valori nella norma è un fattore da non trascurare, perché potrebbe aiutare a mantenere la pressione più bassa, contestualmente ad un uso moderato del sale. Quindi, potremmo ridurre il rischio di possibili patologie al cuore e arterie.

Per combattere debolezza muscolare e ridurre la pressione facciamo il carico di potassio con questi piatti estivi semplici e freschi

Attraverso un’alimentazione equilibrata e sana, potremmo avere la giusta quantità di potassio, mantenendo la pressione nella norma e favorendo una corretta contrattura dei muscoli. Ci sono alimenti che hanno un valore di potassio notevole, come alcuni tipi di frutta, verdure fresche a foglia verde, legumi, frutta secca, cereali integrali.

Per fare il pieno di questo minerale, e assaporare un piatto fresco e salutare ideale per l’estate, potremmo preparare questa semplice ricetta pronta in pochi minuti. Sfruttiamo le dosi elevate di potassio contenute nel riso integrale, avocado e cetriolo.

Per 4 persone serviranno i seguenti ingredienti:

300 gr di riso integrale;

200 gr di salmone affumicato;

un avocado;

un cetriolo di medie dimensioni.

Realizzare questo piatto è molto semplice, dopo aver cotto e scolato il riso, lasciamolo raffreddare, poi dovremo semplicemente aggiungere gli altri elementi, tagliati a piccoli pezzi precedentemente. Infine, condiamo con poco sale, olio, pepe e qualche goccia di succo di limone.

Un altro prezioso piatto

Le zucchine contengono circa 261 mg ogni 100 gr, sono di stagione e quindi perfette per dare vita ad un piatto gustoso, molto facile e sbrigativo. Basterà eliminare la buccia, tagliarle a julienne e aggiungere nel piatto una salsa di prezzemolo, ricavata emulsionando l’erba insieme all’olio e limone. Serviamo con delle mandorle tritate e abbrustolite, anch’esse ricche di potassio, per un sapore ancora più ricco.

Per combattere debolezza muscolare e ridurre la pressione e trasformare questa ricetta in un piatto principale, aggiungiamo dei fagioli lessati, ricchi di potassio e fibre. Una pietanza fresca e genuina che sarà un piacere gustare.

