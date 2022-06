Ogni anno riceviamo in omaggio svariate agende da assicurazioni, supermercati o altre aziende di cui siamo fedeli clienti, conservandole gelosamente in qualche cassetto. Come tante altre cose, ce ne scordiamo e finiamo per ritrovarle dopo mesi mentre facciamo le grandi pulizie di casa. Alcune hanno delle copertine più simpatiche ed allegre, rigide o morbide, ma purtroppo è troppo tardi per sfruttarle e usarle per annotarci appuntamenti e impegni importanti.

Quindi, nonostante il nostro dispiacere, finiamo per gettarle via insieme alle vecchie riviste, giornali e quaderni, per fare posto ad oggetti più utili. Che si tratti di grandi agende o piccole agendine, probabilmente non abbiamo considerato che, grazie al riciclo creativo, potremmo riutilizzarle per altri motivi.

Molti buttano via le vecchie agende inutilizzate che invece possiamo usare in questi modi originali e sorprendenti

Di sicuro non potremo usarle per segnare il giorno di visite mediche, colloqui o incontri, perché le date non coincideranno più, ma potremmo trasformarle in altro.

Se siamo appassionati di cucina e adoriamo sperimentare piatti nuovi, evitiamo di comprare ulteriore carta e convertiamo le agende in comodi ricettari. In questo modo potremmo scrivere tutta la ricetta passo dopo passo e tenerla in cucina. Rinnoviamo la copertina, se non è di nostro gradimento, ad esempio, incollando della stoffa ricavata da vecchi jeans che non utilizziamo più.

In più, potrebbe essere conveniente appuntare la lista della spesa e inserire il budget speso. In questo modo potremmo tenere sotto controllo le uscite mensili, senza avere mille pezzetti di carta sparsi per casa o dentro le borse.

Per chi ha bambini piccoli che amano disegnare, scateniamo la loro fantasia, risparmiando anche sull’acquisto di album. Diamo loro le agende degli anni passati e, per qualche mese, non dovremo comprare fogli bianchi.

Invece, se siamo interessati all’arte orientale, potremo provare a dare vita a dei piccoli origami, provando ad imparare dai tutorial online.

Creazioni uniche

Anche se molti buttano via le vecchie agende inutilizzate, in realtà, potrebbero essere utili non solo per disegnare o scrivere ricette e liste della spesa. Potremmo in poche mosse farle diventare dei porta biglietti da visita da tenere a portata di mano. Quindi, stacchiamo metà del foglio e pieghiamolo in due, creeremo così una sorta di tasca, che fisseremo con della semplice colla. Non resterà che ripetere il passaggio per gli altri fogli, inserire i bigliettini e bloccarli con una graffetta per non farli scivolare fuori.

In alternativa, agende e agendine sono perfette per realizzare degli originali album fotografici, al posto di comprarli. Quindi, utilizziamo un poco di creatività per la copertina, aggiungendo glitter, perline, bottoni, conchiglie e tessuti colorati. Usiamo, invece, le pagine per posizionare le nostre foto al centro, fissandole con dello scotch sul retro. Nei bordi potremmo aggiungere le descrizioni e i dettagli.

Lettura consigliata

