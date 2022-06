Siamo abituati a pensare che solo durante le feste bisogna occuparsi di apparecchiare la tavola con stile. In genere è sotto Natale che tiriamo fuori le tovaglie rosse, i bicchieri decorati e le posate del servizio. Ma in realtà, secondo il galateo, qualsiasi occasione che preveda ospiti richiede una tavola ben curata. Proprio come si usava una volta, quindi, quando arrivano gli ospiti dovrebbe essere tutto perfetto, tavola inclusa.

Ma ormai i tempi sono cambiati, difficilmente si hanno in casa porcellane o servizi in argento come tanti anni fa. Le famiglie moderne hanno stoviglie di design, brocche particolari e molto differenti da quelle classiche. Per non parlare del fatto che difficilmente si hanno più di 12 coperti identici, come un tempo. Anzi, delle volte i servizi di piatti e bicchieri si limitano a soli 6 coperti uguali.

Come apparecchiare la tavola per un pranzo rustico ma raffinato al posto del solito buffet con la tovaglia di carta

Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare all’allestimento della tavola, dobbiamo solo ammodernarlo. Infatti, negli ultimi anni si è visto un ritorno a questa pratica, ma rivisitata in chiave moderna. È così che nasce l’arte del tablesetting, cioè la decorazione delle tavole imbandite seguendo un tema. Ma invece di quello natalizio o pasquale, i temi si evolvono in tante forme diverse. Dall’arte alla musica, ai fiori, alle serie TV, insomma tutto ciò che può appassionarci. Ma se vogliamo semplicemente fare bella figura con tanti ospiti, come dovremmo apparecchiare?

Qualche idea facile da realizzare e poco costosa

Se gli ospiti che invitiamo normalmente sono di un numero contenuto, possiamo anche scegliere piatti di design. I piatti d’autore, quasi delle opere d’arte, sono una tendenza che ormai ha preso piede da qualche anno. Ma con quello che costano non possiamo tirarli fuori se abbiamo più di 8 persone a cena. Allora, come dare un tocco originale ad una tavola per un pranzo più rustico? Prima di tutto puntiamo sulla semplicità, evitiamo le tovaglie in carta, che non fanno una bella figura. Piuttosto optiamo per due runner in lino o anche di materiali recuperati, come la juta. Possiamo anche aggiungere qualche oggetto a tema per rendere la tavola più invitante, o anche solo dei rametti di legno.

Per i piatti, meglio tutti bianchi e di ceramica, evitiamo la plastica o al massimo usiamo quelli compostabili. Se vogliamo dare un tocco più sofisticato, usiamo dei sottopiatti decorati per le ciotole dove metteremo il cibo da sporzionare. Per finire, mettiamo le bevande in dei secchi di alluminio o metallo, l’effetto wow è assicurato.

Quindi, ecco come apparecchiare la tavola per un pranzo rustico, ma senza rinunciare allo stile. Il tempo delle scampagnate e delle cene con gli amici è arrivato, quindi è l’ora di attrezzarsi. Non pensiamo solo alla tovaglia e alle stoviglie, ma concentriamoci anche sul centrotavola. Anche una tavola in legno grezzo può diventare sofisticata con il giusto centrotavola.

