Qualche acconciatura facilissima da fare da sole e qualche idea make up per partecipare da invitata a un matrimonio in estate

Questo periodo è probabilmente quello più carico di cerimonie. Tra battesimi, cresime, lauree e, appunto, matrimoni, ormai siamo più al ristorante che a casa. Passiamo le giornate alle prese con la scelta dei vari abiti da indossare, gli abbinamenti di accessori e scarpe. Il nostro portafoglio piange e risparmiare su parrucchiere ed estetista ci potrebbe fare comodo. Ecco che oggi vedremo proprio qualche idea fai da te per completare il look.

La prima proposta in fatto di acconciature è sicuramente il mezzo raccolto. Perfetto per gli abiti con scollatura a cuore ma anche con solo una spallina. Per bilanciare lo sguardo e incorniciare il viso possiamo fare una coda laterale bassa. Non dobbiamo per forza optare per acconciature troppo tirate o complicate per fare bella figura. Anzi, una chioma sinuosa e morbida è ancora più bella da vedere. Sfruttiamo i fermagli per dare luce ai capelli, bellissimi quelli con fiorellini e rami d’argento.

Qualche acconciatura facilissima da fare da sole e qualche idea make up da invitata a un matrimonio in estate

Se invece non possiamo rinunciare al capello raccolto, optiamo per uno chignon basso. È sempre la soluzione più raffinata che ci sia, ma scegliamo una versione più disordinata. Soprattutto se lo facciamo da sole, il rischio che si veda la finta “cipolla” è alto. Facciamoci aiutare da un’amica per assicurarci di aver coperto la struttura finta.

Per finire, un’altra opzione intramontabile, la treccia morbida laterale. Possiamo farla partire dall’attaccatura dei capelli a lisca di pesce oppure fare così. Facciamo una coda bassa laterale e ben tirata, mettiamo un nastrino e poi andiamo con la treccia. Ovviamente, il nastrino dovrà essere abbinato al vestito e lasceremo tutti senza parole.

Trucco leggero o super grafico

Possiamo abbinarlo direttamente al vestito oppure lasciare un trucco naturale. Un’idea sarebbe quella di puntare su un po’ di luminosità e mettere un rossetto rosato. Altrimenti, per un effetto davvero wow, mascara colorato ed eyeliner grafico. Una soluzione dedicate alle donne più estrose che vogliono puntare tutto sullo sguardo. In questo caso, però, si dovrà rinunciare al rossetto importante e dai toni intensi. Meglio un filo di gloss o al massimo un rosato leggero per dare colore alle labbra.

Altrimenti, possiamo scegliere un leggero smokey eye, ma sui toni caldi del marrone o del bordeaux. Non solo gli occhi chiari sono stupendi, anche quelli marroni meritano di essere accentuati. Con il giusto tocco di make up saranno ancora più magnetici di quelli azzurri o verdi.

Ecco qualche acconciatura facilissima da fare da sole da abbinare al nostro bellissimo vestito da invitata. Quando pensiamo all’outfit per andare a un matrimonio bisogna curare ogni minimo particolare. Ricordiamoci, però, che la sposa deve essere la protagonista della giornata, quindi non rubiamole tutta l’attenzione.

