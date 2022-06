Se stiamo cercando delle idee per la prossima vacanza, non dobbiamo per forza partire per mete lontane. Anche perché di offerte in giro non ce ne sono molte e in alcuni casi è un po’ tardi per i luoghi esotici. Ma anche a pochi chilometri dall’Italia si nascondono delle gemme meravigliose. Se abbiamo pochi giorni di ferie ma non vogliamo rinunciare alla nostra meritata vacanza, questo è il posto giusto.

Possiamo andarci in auto, in treno o in nave, senza dover prendere l’aereo, parliamo della Croazia. Un Paese che per tanti versi è molto simile all’Italia, grazie alla varietà di attrazioni che possiede. Anche se, in realtà, ne sentiamo parlare soprattutto per le spiagge e le acque cristalline. Si tratta di una meta perfetta per un viaggio di 3 giorni, tra arte, cultura, natura e, ovviamente, dal mare incredibile.

Ecco cosa fare e vedere in 3 giorni in estate in questa meta molto gettonata a due passi dall’Italia

Della Croazia sentiamo parlare spesso, soprattutto come meta delle vacanze estive. Ma questa splendida nazione non è solo fatta di posti turistici e super affollati, anzi. Ci sono alcune isolette poco conosciute che sono dei veri paradisi, per di più economici. Oggi parleremo di Zara e delle zone limitrofe, dei luoghi che meritano davvero una visita.

Zara, o Zandar è una città che si trova nella Dalmazia che ha visto la colonizzazione di numerosi popoli. Per questo è ricca di storia e cultura, tutte influenze diverse che si fondono in un territorio unico.

Cosa vedere assolutamente

Sicuramente non possiamo perderci la Chiesa di San Donato, dalla caratteristica forma circolare. Ma da non perdere assolutamente è il museo del vetro antico. Qui si possono scoprire tutti i segreti della lavorazione del vetro, dalla sua invenzione alle varie tecniche. In fondo, Zara è stata parte della Repubblica di Venezia, quindi quest’arte la conoscono molto bene. Passiamo, poi, nel centro storico e perdiamoci per le viuzze e ammiriamo la Cattedrale di Santa Anastasia.

Dopo tanti musei e chiese, però, passiamo al relax, con una delle spiagge più belle dell’Adriatico. Possiamo scegliere quella che preferiamo, ciottoli, sabbia finissima o scogli. Basterà spostarsi leggermente lungo la costa per trovare il mare che vogliamo. Se amiamo la movida, allora è d’obbligo un giro a Kolvare o Zaton. Insomma, si spazia da spiagge quasi caraibiche a paesaggi rustici e selvaggi, una meraviglia.

Quindi, ecco cosa fare e vedere in 3 giorni in questo posto stupendo e facilmente raggiungibile. La Croazia è una nazione che ha davvero tanto da offrire, paesaggi verdi e mare incredibile. Un po’ come la Slovenia, che è a pochi chilometri di distanza da Trieste e vale la pena visitare.

