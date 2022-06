Decidere cosa mettersi ogni giorno, soprattutto in estate, può essere davvero faticoso. Nei periodi più freddi possiamo tranquillamente mettere le stesse cose, giocando su cappotti e blazer. Ma quando arriva l’estate, non ci sono più i capispalla a mascherare la nostra indecisione. Eppure, l’armadio sta quasi straripando di vestiti, maglie e pantaloncini, ma non troviamo gli abbinamenti giusti. Quello starà bene con quell’altro? Una domanda che racchiude l’eterno dilemma di tantissime donne, ma a cui si può rimediare facilmente.

Quando siamo più giovani basta davvero poco per cambiare un look e renderlo nuovo e differente. Una maglietta indossata al contrario, una collana sopra il colletto della camicia e chi più ne ha più ne metta. Ma superata la soglia dei 40 anni, in alcuni casi anche prima, non è sempre così semplice. Iniziamo a crearci problemi su problemi, chiedendoci spesso se quello che indossiamo è adatto a noi.

Alcune idee per abbinare gli abiti ed essere alla moda con dei look sofisticati e giovanili dopo i 40 anni

Forse ci sono alcuni capi d’abbigliamento che risultano troppo adolescenziali e non possiamo mettere a tutte le età. Ma anche questi particolari pezzi possono essere mixati nel look e avere tutt’altro effetto.

Anche dei capi poco costosi possono sembrare di lusso se aggiungiamo qualche particolare. Pensiamo, ad esempio, a un pantaloncino di lino che mai ci sogneremmo di indossare a 50 anni. Se lo impreziosiamo, con un sandalo basso dal tacco particolare e una cinta si trasforma in un look raffinato. Questo è solo un esempio di come abbinare i vari capi di abbigliamento con raffinatezza e gusto.

Proviamo con dei look completi

Proviamo a creare un outfit per una serata senza pretese al ristorante sul lungomare, di ritorno dalla spiaggia.

Indossiamo un abito midi o lungo, a costine in cotone, con le bretelline sottili. Aggiungiamo una cinta gioiello o tono su tono, per valorizzare il punto vita. Abbiniamoci dei sandali in corda o anche delle friulane, molto sofisticate ed estrose. Borsa alla mano, foulard tra i capelli, una collana sottile al collo e siamo pronte a sbalordire tutti.

Per una passeggiata pomeridiana con le amiche o con i figli, invece, possiamo mettere un pantaloncino di jeans paper bag dalla gamba larga con una camicia di lino. La camicia, però, la porteremo aperta e sotto abbiniamo un costume intero o un top. Scegliamo un colore a contrasto, poi aggiungiamo delle ciabattine, un bel cappello e ci siamo.

Ecco, quindi, alcuni consigli per abbinare gli abiti e creare degli outfit davvero di tendenza. Siamo abituati a pensare che servano per forza capi costosi per essere eleganti e raffinate. In realtà, però, combinando nel modo giusto i colori e scegliendo pochi capi chiave possiamo avere lo stesso risultato.

Approfondimento

Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e faranno girare tutti