Quante volte ci sarà capitato di guardarci allo specchio e desiderare di avere gli occhi chiari. Oggi grazie ai filtri di Instagram o TikTok possiamo provare l’ebrezza di avere occhi color ghiaccio o verde smeraldo. Perché no, possiamo anche acquistare lenti a contatto colorate per cambiare il colore dei nostri occhi.

Ma perché farlo se anche gli occhi marroni, con tutte le loro sfumature, sono splendidi? Siamo abituati a pensare che gli occhi scuri siano come degli occhi di serie B solo perché più diffusi. Vogliamo tutti sentirci in qualche modo speciali e unici, avendo qualcosa che pochi hanno.

Non dobbiamo lasciarci influenzare dalle riviste o dai filtri che modificano il volto delle nostre influencer preferite. Anche l’occhio marrone se truccato nel modo giusto può essere ancora più intenso e penetrante.

Non solo per occhi chiari, ecco come far risaltare gli occhi marroni con questo trucco semplice per uno sguardo profondo

Abbiamo già parlato di come anche solo con le ciglia ben incurvate lo sguardo guadagni profondità. E questo si può applicare davvero a tutti i colori di occhi, non solo a quelli chiari. Giocando su sfumature, luci ed ombre si può ottenere un risultato strepitoso senza essere truccatrici esperte.

Occhi magnetici in pochi passi

Va sempre considerato che non tutte le donne con gli occhi marroni stanno bene con i toni caldi. Si tende a pensare che capelli castani e occhi marroni siano sinonimo di carnagione calda. In realtà non è così e grazie all’armocromia ce ne rendiamo sempre più conto. Il make up dovrebbe andare a valorizzare l’intensità dello sguardo adattandosi ai toni della nostra pelle.

Quindi se carnagione calda i colori da usare variano dal marrone caldo testa di moro, fino al delicato champagne. Con un colore di transizione sui toni del crema o del tabacco un po’ più sul grigio. Se invece la carnagione è fredda non possiamo utilizzare colori troppo caldi. Quindi sì al bianco un po’ perlato, grigio fumo, ma anche nero e viola.

Sopracciglia ben definite e accentuate per dare più profondità allo sguardo. Matita nera nell’occhio ma senza esagerare perché lo rimpicciolisce se non ben sfumata. Se vogliamo osare con toni più accesi allora ok al verde, anche glitterato.

Cosa non può mai mancare

Smokey eye ed eyeliner sono un must per valorizzare l’occhio dai toni più scuri. Se proprio non riusciamo a realizzare una sfumatura con i pennelli servirà almeno l’eyeliner. Rigorosamente nero o dai toni del marrone scuro, o color prugna. E se non siamo brave a disegnare la codina in modo preciso, non dobbiamo preoccuparci. Abbiamo già parlato di come farlo senza usare forcine, scotch o strane tecniche.

Quindi, non solo per occhi chiari, ecco come usare il make up per far spiccare anche gli occhi scuri. Anche gli occhi più diffusi come quelli marroni o nocciola possono essere davvero magnetici. Il trucco sta nel sapere come farli brillare.

