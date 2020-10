Con i tempi che corrono, si è spesso costretti a stare più spesso tra le pareti domestiche. Per cui, a seconda dei casi, ci si inventa o reinventa cuochi. C’è dunque chi lo fa per passare il tempo e chi invece lo fa per necessità. C’è infatti una bella differenza di prezzo tra i cibi preparati e le materie prime. E gli hamburger rientrano proprio nella rosa di alimenti che è molto più conveniente farsi da soli a casa, anziché comprare. Questo discorso risulta ancora di più vero se le nostre preferenze dovessero indirizzarsi verso hamburger farciti ai formaggi, allo speck o al tartufo.

Esiste infatti tutta una filosofia di vita dietro alle scelte che si fanno quando si va a fare la spesa. Oltre agli stili di vita, alla salute e ai gusti personali, si va dietro anche ai prezzi delle merci. Infatti, come già evidenziato in un nostro precedente approfondimento, ci sono vari sistemi per risparmiare sulla carne macinata degli hamburger. Come del resto esistono dei mezzi che è meglio avere in casa per realizzare hamburger ben fatti, per una cottura rapida e uniforme. Vediamo quindi ora qual è lo strumento indispensabile e a basso costo per impeccabili hamburger fatti in casa.

La pressa per hamburger

Per chi si è già cimentato nell’operazione, sarà chiaro dove sta il difficile. Infatti una volta che si è trovata la giusta combinazione tra i vari ingredienti dell’impasto, si pone il problema di dare il giusto formato agli hamburger. Se infatti si pensa di fare tutto a mano, modellando di volta in volta le porzioni di carne, si dovranno mettere in conto due inconvenienti. Il primo è rappresentato dal dispendio di tempo utile e il secondo è dato dalla mancanza di uniformità tra gli hamburger. Per ovviare a tutto questo, ci viene in aiuto uno strumento. Vale a dire la cosiddetta pressa per hamburger.

Si tratta di uno strumento a base circolare formato, in genere, da due pezzi. La base è costituita da una struttura circolare con i bordi alti qualche centimetro. La quale fa pendant con una pressa circolare, munita di manico, che entra nella base al fine di fare pressione. Basterà quindi inserire una pallina di carne all’interno e premere con la pressa per fare hamburger belli tondi e uniformi. Le presse di ultimissima generazione sono realizzate in lega leggera di alluminio e dotate di rivestimento antiaderente. Il tutto è stato studiato per facilitare il distacco della carne, una volta schiacciata. Per agevolare l’operazione, è stato anche previsto un manico. Esistono poi anche altre varianti in materiale plastico.

Dischetti in pellicola

Laddove poi il distacco della carne dovesse presentare qualche difficoltà, si potrà sempre ricorrere ai dischetti di plastica sottile, in uso anche nelle macellerie, così da tenere separati gli hamburger. Comunque sia che si acquisti la presa in alluminio o plastica, il costo da sostenere è moderato. Si è infatti nell’ordine di poco più di una decina di euro. Ma si tratta di un acquisto che non solo consentirà di snellire i tempi di preparazione, ma anche di realizzare hamburger di formato uniforme. Cosa molto importante in fase di cottura. Questo infatti eviterà che un hamburger si cuocia troppo e uno poco. Ecco quindi qual è lo strumento indispensabile e a basso costo per impeccabili hamburger fatti in casa.