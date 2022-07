Per ogni mese, in base alla stagione, c’è la frutta, c’è la verdura e ci sono anche gli ortaggi che si trovano freschi per l’acquisto nei mercati rionali a partire da quelli che sono gestiti direttamente dagli agricoltori. Ed in tal caso per la frutta e per la verdura sarà possibile in genere fare acquisti a chilometri zero ed a prezzi calmierati.

Per esempio, il mese di agosto è quello che è caratterizzato dalla presenza di prodotti della terra di tanti colori. Dalle carote alla lattuga, passando per la rucola, gli spinaci, il sedano ed altre verdure a foglia perfette per vere e proprie insalatone estive. Così come ad agosto si registra nei mercati rionali la presenza ed il trionfo dei peperoni, delle melanzane ed anche dei pomodori.

Qual è la differenza tra la verdura e gli ortaggi e quali sono le varietà protagoniste nel mese di agosto

Tra le altre varietà protagoniste nel mese di agosto, inoltre, ci sono pure i piselli, le zucchine ed i cetrioli. Mentre per quel che riguarda la frutta ad agosto a spopolare sulle tavole è l’anguria insieme ai fichi, alle albicocche ed alle pesche.

Spesso, inoltre, si fa confusione tra le verdure e gli ortaggi. Con questi ultimi che sono tutti i prodotti che sono coltivati nell’orto. Quindi, i semi ed i frutti, ma anche le piante e le foglie, fino ad arrivare alle radici. Con il termine verdura, invece, vengono identificate tutte le parti commestibili del vegetale. Delle parti che, quindi, si possono mangiare a crudo oppure si possono consumare dopo averle cotte. Questa è quindi la risposta riguardo a qual è la differenza tra la verdura e gli ortaggi.

Quelle da mangiare a tavola, meglio crude oppure cotte?

Chiarita la differenza, sulle verdure a tavola è da preferire il consumo a crudo oppure dopo la cottura? Al riguardo c’è da dire che molte verdure si possono mangiare anche a crudo, mentre molte altre necessitano per forza della cottura. Detto questo, c’è da dire che la verdura cruda mantiene tutte le sue proprietà nutrizionali.

Mentre con la cottura le proprietà nutrizionali delle verdure si riducono per cause termiche e ossidative. Ed in larga parte i nutrienti si trasferiscono nell’acqua. Anche per questo l’acqua di cottura delle verdure è preziosa e non andrebbe mai buttata. Ma bevuta dopo che si è raffreddata. Oppure si può riutilizzare per preparare gustose zuppe e minestre.

Lettura consigliata

Ecco l’ortaggio da seminare in primavera per avere sempre verdura fresca nell’orto o sul balcone