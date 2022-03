Per avere sempre frutta e verdura fresche a portata di mano non servono grandi spazi, perché anche poche piantine potrebbero fruttare molto. Un orto di piccole dimensioni, un terrazzo o un balcone sono sufficienti, se sfruttati nel modo migliore. Basta applicare le tecniche giuste e avremo piantine rigogliose di fragole, ma anche verdura e fiori per dare vivacità e colore. Tra i fiori più belli e variopinti da piantare all’inizio della primavera ci sono gigli, narcisi e tulipani, ma anche altri due dai colori sgargianti. Tra gli ortaggi, invece, se ne può scegliere uno facile da coltivare e veloce nel crescere.

Ecco l’ortaggio da seminare in primavera per avere sempre verdura fresca nell’orto o sul balcone

In primavera si può scegliere di seminare un ortaggio in particolare che cresce velocemente ed è facile da coltivare. Si tratta del ravanello o rapanello, dal sapore leggermente piccante e buonissimo sia crudo sia cotto. Gusto, forma, dimensione e colore cambiano in base alle varietà, ma tutte riescono a rendere gustosi e croccanti insalate e panini. Il ravanello si può coltivare facilmente anche sul balcone, se si sa come fare. Infatti, è abbastanza resistente, anche se non tollera troppo i climi eccessivamente caldi. A crescere impiega circa trenta giorni, dopo di che sarà pronto per essere colto. Inoltre, alternando la semina di diverse piantine, si avranno sempre dei ravanelli a disposizione. Essendo di dimensioni contenute, è anche adatto per una coltivazione verticale.

Se si decide per questo tipo di coltivazione, si possono sfruttare delle idee di arredamento economiche fai da te che renderanno stupendi anche i terrazzi più piccoli. Ecco l’ortaggio da seminare in primavera, vediamo quindi come procedere per coltivarlo in modo corretto e ottenere grandi risultati.

I semplici trucchi per coltivare i ravanelli in giardino o in vaso

La prima cosa da fare per coltivare i ravanelli in giardino o in vaso è preparare lo spazio di semina. Non dovrà essere necessariamente grande, ma profondo almeno 25 centimetri. Se si sceglie di coltivare in vaso, sarà opportuno mettere sul fondo uno strato drenante, per esempio di argilla espansa. Inoltre, il vaso dovrà avere un diametro di almeno 15 centimetri. La posizione dovrà permettere a questi ortaggi di essere sufficientemente esposti al sole. Tuttavia, bisogna mantenere comunque il terreno umido, evitando l’aridità, nemica del ravanello. Per questo motivo, un’irrigazione frequente, ma a piccole dosi, è fondamentale. Una volta scelto di coltivare il ravanello, bisogna mettere i semini nella terra, mantenendo una distanza tra solo di circa 5 centimetri. A questo punto, bisogna attendere di avere il ravanello pronto da cogliere.