Con questo caldo, solitamente si ci sente spossati e si ha bisogno di qualcosa che ci tiri su. Pertanto, è il caso di ricorrere a bibite fresche e che, possibilmente, ci forniscano la carica necessaria. Tuttavia, solitamente, le bevande energizzanti potrebbero essere ricche ricche di zuccheri e di componenti artificiali. I cosiddetti energy drink, infatti, sono a base di guaranà, caffè e taurina, oltre alle sostanze su indicate. Essi, inoltre, potrebbero rappresentare anche un boomerang per la linea. Sicchè, abbiamo il problema di dover scegliere qualcosa che, pur donandoci la giusta energia, sia, purtuttavia, composto da sostanze naturali. Vediamo, quindi, quali bevande sono consigliabili in estate per titarci su.

Bevande naturali

La prima bevanda consigliabile, per combattere l’afa e abbattimento fisico, rispettando linea e salute, è il frullato di banana. Esso può essere preparato con latte o yogurt, cacao solubile, zucchero di canna e banane. L’alta componente di potassio presente nelle banane, è molto utile anche per caricarsi in vista dell’attività sportiva. Tra le 4 bibite energizzanti e dissetanti, la seconda che, in non molti conoscono, è la kombucha. Si tratta di un tè ottenuto dall’infusione di particolari lieviti e batteri all’interno del tè verde o nero. Esso proviene dalla Cina ma è molto usato anche in Russia. Taluni gli attribuiscono numerosi effetti benefici e stimolanti per l’organismo, come quello di:

1) difendere il sistema immunitario;

2) contrastare i disturbi della pressione arteriosa;

3) effetto disintossicante;

4) miglioramento dell’equilibrio della flora intestinale.

4 bibite energizzanti e dissetanti ma non dannose per la linea e per la bellezza, del tutto naturali

La terza bevanda energizzante che consigliamo si chiama Mate e si ottiene dall’infusione delle foglie di yerba mate. Quest’ultima è originaria del Sudamerica e va essiccata e sminuzzata per produrre un tè energizzante. Allo stesso vengono riconosciuti effetti anti-ossidanti e disintossicanti. Infine, abbiamo la quarta bevanda che è il Guaranito, la bevanda nazionale brasiliana. Essa viene distribuita In Italia da Altromercato, quindi è un prodotto equosolidale. Non è proprio la bevanda originale brasiliana ma è simile al guaranà, anch’esso assai popolare in Brasile. Infine, altri prodotti naturali, che producono un effetto tonificante ed energizzante sono il ginseng e il ginko bilboa. Essi si possono trovare in erboristeria, solitamente sono sotto forma di tisana o compresse/integratori. In alternativa, non tramonta mai la classica tazzina di caffè, che è l’eccitante naturale per eccellenza.

