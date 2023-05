Qual è la colazione del campione? Ecco cosa mangia Erving Haaland, il pericolo numero uno per l’Inter 

Devastante, sovrumano, extraterrestre, vichingo. Questi sono solo alcuni degli aggettivi e dei sostantivi che descrivono il centravanti più forte del mondo. Gioca nel Manchester City e da mercoledì notte è ufficialmente il giocatore più temuto da tutti i tifosi dell’Inter. Sabato 10 giugno se lo troveranno di fronte nella finale di Champions League. Un gigante che consuma circa 6000 calorie al giorno, un numero impressionante, non l’unico, però, per il 22enne norvegese che comincia la sua giornata con una colazione particolare. Quale? Scopriamolo insieme.

Classe 2000, un mix di muscoli, elasticità, velocità e forza che raramente si è vista nella storia del calcio. Forse il prototipo dell’atleta perfetto, un passo avanti, addirittura, rispetto anche a Cristiano Ronaldo.

Chi è Erling Haaland

Il messia che i tifosi del Manchester City stavano aspettando per alzare al cielo la Coppa dei Campioni? Lo sapremo tra 3 settimane a Istanbul. Per gran parte dell’opinione pubblica, l’uomo che mancava per rendere il gioco di Pep Guardiola concreto ed efficace in Europa. Per sublimare un’opera da sempre definita imperfetta.

Starà all’Inter fermare questo ragazzo, figlio d’arte, nato a Leeds, in Inghilterra, quando il padre, onesto centrocampista, militava nella squadra locale. 194 cm x 94 chilogrammi. Un peso massimo, con l’agilità di un peso medio. Un famelico istinto per il gol che, a 22 anni lo ha già portato a frantumare diversi record. Quest’anno è già oltre i 50 gol stagionali, su un totale di 49 partite disputate. In pratica, con lui in campo, il Manchester City parte già dall’1 a 0.

Una media gol incredibile, seppure gli inizi in Norvegia non lasciassero presagire tutto questo. In tre stagioni da professionista, seppur giovanissimo, con la maglia dapprima del Bryne e poi del Molde, infatti, realizzò “solo” 16 gol in 66 presenze.

Gli scouting del Red Bull Salisburgo, però, intuirono delle potenzialità inesplorate in questo ragazzo, che, infatti, iniziò a far parlare di sé nel 2019, con la sua folle media di un gol a partita che ha poi tenuto anche nelle successive e più complicate esperienze con Borussia Dortmund e City.

Qual è la colazione del campione: ecco uno dei suoi segreti

La sua massa muscolare si è sviluppata tantissimo, portandolo a diventare quello che è oggi, un vero e proprio animale da gol. Consuma 6000 calorie al giorno. Per fare un paragone, Usain Bolt ne assumeva tra i 4.000 e i 5.000, Ronaldo supera di poco le 3000, Gregorio Paltrinieri circa 10.000, nuotando, però, 18 kilometri al giorno.

Tutti numeri che si devono tarare sullo sforzo da sostenere, la tipologia di fisico e muscoli e il consumo energetico.

Haaland, al mattino, consuma regolarmente una colazione molto sostanziosa. È stato lui stesso a rivelarla con un post su Instagram. Una sorta di pozione magica, come l’ha definita. 300 ml di latte genuino, quello che, per intenderci, in Italia possiamo trovare nei distributori presenti in numerose città, fiori di cavolo e alcune foglie di spinaci. Il tutto ben frullato.

Ecco, dunque, qual è la colazione del campione norvegese Erling Haaland, uno dei tanti pericoli che l’Inter si troverà sulla sua strada il 10 giugno prossimo all’Ataturk di Istanbul.