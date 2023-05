Spiagge dove andare al mare con pochi soldi: ecco una delle gemme della Coste degli Dei

Stai cercando idee per prenotare la tua prossima vacanza ma non vuoi spendere cifre esagerate? Non guardare le solite mete turistiche che costano tanto in alta stagione! Ecco un posto incredibile ed economico che pochi conoscono.

Tra le mete italiane più gettonate per le vacanze estive troviamo sicuramente la Puglia e la Sicilia. Anche la Sardegna si posiziona nelle alte posizioni, ma in alta stagione i posti più belli sono spesso molto cari. Per non parlare del fatto che troppo spesso sono così affollati che neanche si trova posto in spiaggia. Posti come La Costa Smeralda e Porto Cervo molto amati dai VIP che non hanno problemi a spendere. Anche se, se si sa cercare bene, ci sono luoghi meno cari e meno affollati come Santa Reparata. Vediamo dove andare per risparmiare e per evitare la folla dei luoghi più turistici.

Non solo Puglia, Sicilia o isole esotiche

Se poi si scelgono mete all’estero troviamo prezzi quasi improponibili, ad esempio le Seychelles o anche le Canarie. Ma non tutti sanno che esistono posti piuttosto economici che ricordano molto queste isole e sono anche meno affollati. Un esempio, la stupenda isola portoghese di Madeira dove con meno di 300 € puoi fare una vacanza al mare!

Ma se vuoi rimanere in Italia, ecco un posto che non tutti conoscono che si trova in Calabria a due passi da Tropea. Stiamo parlando di Parghelia, piccolo Comune in provincia di Vibo Valentia. Al contrario della sua vicina più famosa, questo luogo è molto più accessibile. Sia perché meno arroccato di Tropea sia perché molto più economico anche in alta stagione. Al momento prenotare una stanza per due notti per due persone costa intorno ai 50 € a testa.

Questa è una delle più belle spiagge dove andare al mare con pochi soldi

Incredibile il piccolo centro storico molto suggestivo, da vedere la Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. Poi troviamo il mulino di Cannamele e ovviamente lo splendido paesaggio che lascia senza fiato. Ma questa parte della Costa degli Dei è davvero incredibile grazie al mare. Tappa obbligatoria quella di ammirare il faraglione Pizzuta, un po’ più a Nord. Ma la vera perla è probabilmente la Spiaggia di Michelino, dalla sabbia finissima e mare cristallino. Per arrivarci bisogna fare 240 scalini, ma forse è proprio questo che tiene lontano il turismo di massa. Per questo raramente è affollata e potrai goderti una giornata in spiaggia spaparanzato al sole ammirando il paesaggio idilliaco.

Ecco, quindi una delle spiagge dove andare al mare con pochi soldi se sei al verde. Prenotando nei dintorni di Parghelia potrai non solo risparmiare, ma ti troverai vicino anche a Tropea. Farci un salto per visitarla non ti costerà praticamente nulla!