Qual è il tempo di digestione dei cibi? Tutto quello che c’è da sapere!

Quali sono i tempi di digestione del cibo? Per alcuni alimenti impieghiamo un tempo per digerirli più lungo rispetto ad altri ingredienti che amiamo mangiare. Ecco la verità sulle pietanze.

“Cosa si digerisce in 2 ore?”, “quanto tempo passa tra mangiare e defecare?”, “quanto tempo ci vuole per digerire un piatto di pasta?”. Tra le domande più gettonate del momento, quelle riferite ai cibi difficili da digerire sono maggiormente in prima linea. Ma soprattutto, la gente chiede spesso quali sono i tempi di digestione delle melanzane, del riso, della pasta, della bresaola e di una banana.

Alcuni puntano a mangiare sempre di più cibo spazzatura , con delle conseguenze, tra cui l’indigestione. Non è sempre colpa di questo tipo di alimenti, ma potrebbe riferirsi ai tempi digestivi. Allora, qual è il tempo di digestione dei cibi? Ecco una classificazione, iniziando da cos’è la digestione, per finire con cosa influisce nei tempi.

Cos’è la digestione?

La digestione è una vera e propria funzione del nostro corpo e si verifica nell’apparato digerente, in cui le sostanze introdotte nell’organismo si modificano per essere assorbite dallo stesso. Costituiscono l’apparato digerente tutti gli organi che assumono cibo, lo elaborano, lo assorbono e lo eliminano. Nello specifico, quindi, da:

bocca;

epiglottide;

faringe;

esofago;

stomaco;

fegato;

pancreas;

intestino tenue e crasso.

Ecco qual è il tempo di digestione dei cibi

Il tempo di digestione per carboidrati, proteine e via dicendo, potrebbero variare per ogni alimento. In realtà, la digestione si potrebbe completare in un paio d’ore indicativamente. Quindi, il tempo che occorre per digerire un pasto potrebbe essere:

per i pasti leggeri, fino a 2/3 ore;

le pietanze normali potrebbero invece rimanere nello stomaco per 4 ore;

potrebbero invece i piatti elaborati, prima di arrivare nell’intestino, richiedono un numero più alto, oltre le 4 ore circa.

Cosa influisce sui tempi di digestione degli alimenti e ingredienti che mangiamo

A volte pensiamo che ci sia un numero di ore per la digestione standard per ogni cosa. Ma così non è. Infatti, non tutti sanno che ci sono dei fattori che incidono sulla cattiva digestione cambiando il tempo digestivo. Ecco quali sono gli aspetti che influiscono sul sistema digestivo:

posizione scorretta a tavola;

stati d’animo (ansia e agitazione);

camminare dopo pranzo (al posto di rilassarsi);

lavarsi dopo aver mangiato.

Per cui, la verità sul tempo di digestione del cibo varia in base ad altri aspetti e non solo alla tipologia di alimento che stiamo mangiando. Per questo, occorre fare attenzione ad ogni movimento che facciamo, poiché la digestione è importante e non bisogna sottovalutarla. Considerare anche ulteriori fattori è sinonimo di tenere alla propria salute.