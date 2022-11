Occhio a quali sarebbero i cibi difficili da digerire la sera e non solo, più 1 cosa da sapere subito

È il periodo delle castagne ma anche della zucca e di varie prelibatezze che ci offre l’autunno. I cibi difficili da digerire la sera sono vari ma meno male il frutto del castagno o dei marroni non è tra questi. Ovviamente, è meglio sapere quali sarebbero i cibi facili da digerire oltre a quelli difficili, per questo approfondiremo entrambi gli aspetti.

Molti si chiedono anche il tempo di digestione dei ceci, ad esempio. In questo periodo, tanti si domandano pure perché si mangiano le mandorle prima o dopo un allenamento fisico. La maggior parte delle persone si pongono spesso dubbi su cosa mangiare, quali sono i cibi da evitare la sera e come potremmo aiutare la digestione dopo le 23 di sera.

Lo spuntino serale dopo cena per alcuni è obbligatorio, per altri, invece, è indispensabile sapere quali alimenti sono facili o difficili da digerire. Tè, caffè e cioccolato sono particolarmente sconsigliati da assumere la sera. Per questo è importante stare in allerta e sapere cosa potremmo mangiare per digerire. Quindi occhio a quali sarebbero i cibi difficili da digerire la sera.

Poi, ci sono alcuni cibi che sarebbero difficili da digerire la sera ma anche durante il giorno. Quali sono? E soprattutto, cosa dovremmo sapere? Bisogna stare molto attenti alla salute, andiamo allora a scoprire quali sarebbero i cibi facili da assumere.

Occhio a quali sarebbero i cibi difficili da digerire la sera ma anche di giorno

Le regole di comportamento per una buona digestione sono diverse. Quali alimenti rallenterebbero la digestione? Le proteine di originale animale come carne e formaggi grassi, per esempio, richiederebbero tempi lunghi per essere digeriti. Seguono:

bibite gassate;

caffè;

cibi fritti.

Ecco cosa sapere

Entrando nel merito, i primi della lista, ossia le bibite gassate, non dovrebbero essere ingerite dopo un piatto abbondante. Il caffè non dovrebbe essere troppo zuccherato ma soprattutto è meglio non berlo a digiuno per digerire meglio. I cibi fritti farebbero male solo quando non verrebbero cotti all’interno di olio EVO o comunque in un olio già utilizzato in precedenza.

Cibi facili da digerire

Per evitare anche un reflusso gastrico occorre sapere quali sarebbero i cibi facili da digerire. In primis, ricordiamo che i finocchi e i carciofi favoriscono una digestione sana. Oppure il riso è un cibo leggero come anche la banana.