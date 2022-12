Non tutti sanno come riconoscere il cibo spazzatura, ecco 3 facili regole e 4 errori da non fare

I cibi spazzatura possono farci molto male sia subito che a lungo andare alla salute e al nostro benessere! Non tutti sanno che esistono facili regole per riconoscerli ma anche errori. Quali sono? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Riconoscere quali sono e prediligere cibi non spazzatura sarebbe l’ideale per mangiare bene. Quando cuciniamo pensiamo sempre al gusto e al sapore, ma ci siamo mai chiesti quali sono i cibi spazzatura da evitare?

Cosa sono i cibi spazzatura

In pratica, sono dei veri e propri alimenti da evitare poiché potrebbero aumentare il rischio di malattie. Il cibo spazzatura può portare a obesità, diabete e disturbi cardio circolatori. In altre parole, un cibo simile fa parte di tutti quegli alimenti che hanno un potenziale di rischio alto per la salute dell’essere umano.

Non tutti sanno come riconoscere il cibo spazzatura

Sicuramente dipende anche dal dosaggio e dalla quantità di cibo spazzatura che ingeriamo. A partire da zuccheri e grassi in eccesso, i quali possono portare un aumento di peso e di conseguenza, malattie croniche.

L’alcol, è in cima alla lista delle sostanze che fanno danni al nostro corpo. Ma continua con:

carni rosse lavorate;

grassi idrogenati;

liquidi zuccherati;

alimenti in scatola;

patatine fritte surgelate;

insaccati.

3 semplici regole

Cosa contiene un alimento? Quali sostanze? Abbiamo letto gli ingredienti sulla confezione? Ecco, queste sono le 3 più comuni domande da farci quando dobbiamo riconoscere un cibo spazzatura.

Per prima cosa, bisogna fare un confronto sulle sostanze che contiene un cibo. La seconda regola prevede di leggere sulla confezione e capire quanta quantità di quell’alimento incide e quanto ne possiamo mangiare. L’ultima regola vede di valutare quali altri agenti che contiene il cibo in questione.

4 errori da evitare assolutamente

La premessa è che con questo tipo di alimenti o bevande non bisogna esagerare in generale. Poi, limitare il consumo di cibi ad alta densità energetica è necessario: primo errore. Quindi, solitamente eccedere significa sbagliare.

I cibi di origine vegetale devono aumentare all’interno della nostra dieta: per cui non bisogna limitarli. Infatti, è questo il secondo errore.

Altro errore da evitare è quello di mangiarla sempre la carne rossa o lavorata.

Alimenti ricchi di sale e bevande alcoliche sono da diminuire. Quando ne mangiamo o beviamo tante c’è il rischio di ingerire sostanze pericolose: sarebbe meglio non farlo.

Cibi non spazzatura

La dieta mediterranea è ricca di alimenti non spazzatura: frutta, verdura e ortaggi di qualsiasi stagione con vitamine, legumi, cereali, pomodori, caffè, latte, aglio e il pesce. Tutti questi fanno parte dei cibi non spazzatura: buoni di gusto e per la salute. Per non parlare di patate e carote con diversi benefici per il corpo.