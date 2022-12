Errare è umano, perdonare è divino: i segni più in difficoltà dopo un tradimento

Alcuni segni tradiscono di più, altri reagiscono male. Ma cosa succede ai segni dello zodiaco che più si trovano in difficoltà quando la persona che amano li abbandona? Analizziamo i 3 casi più eclatanti

L’Acquario è forse il segno più raro dello zodiaco. Febbraio, infatti, è il mese più corto dell’anno, quindi ci sono minori probabilità di nascere sotto questo segno. È un dato che incide sul carattere visto che le persone dell’Acquario sono originali e particolari, gelosi della propria libertà, fedeli in amore ma sempre pronti alla fuga.

Quando fuggono? Proprio dopo essere stati traditi. Ma non prima di una scenata di gelosia che ci lascerà senza parole. La persona tradita diventerà impulsiva e ci saranno recriminazioni. È forse uno dei peggiori segni a cui far vivere un tradimento.

L’Acquario non è un segno che si butta giù per un periodo lungo di tempo. Potrebbe metterci poco a innamorarsi di un’altra persona. È un segno cerebrale, quando tradisce lo fa con la testa e questo porta alla fine della relazione. Per questo quando subisce un tradimento la reazione è drammatica. Per lui non esistono scappatelle. L’amore è una cosa seria e in questo campo gli scherzi non sono ammessi.

Una fine che non ammette discussioni

Anche il segno del Sagittario è uno dei più rari. In inverno la natalità diminuisce quindi le persone di questo segno sono in numero inferiore rispetto alle altre. Quando si incontra un Sagittario si rimane sempre abbagliati, è il segno più raffinato dello zodiaco. Un vero leader, sa sempre come comportarsi in ogni occasione. Anche quando è romantico si differenzia. Sa sempre qual è la scelta giusta e odia deludere le persone che ama.

Quando il Sagittario viene tradito, la relazione è finita. Non è un segno che perdona, che capisce, che da una seconda possibilità. Il Sagittario sa che errare è umano, perdonare è divino, ma non lo accetta in campo sentimentale. Negli affari e sul lavoro potremmo avere qualche chance in più. Il tradimento in amore è la cosa peggiore che possiamo fare a questo segno. Se non vogliamo perdere amici o fidanzati evitiamo di tradire perché verremmo messi con le spalle al muro.

Errare è umano, perdonare è divino, ma attenti al doppio gioco

Anche lo Scorpione è uno dei segni meno diffusi in Italia. E come per gli altri 2 segni anche per questo l’essere raro combacia con caratteristiche davvero uniche. Molto legato alle passioni, al dramma e al rischio, stare con uno Scorpione equivale a un giro nell’ottovolante. Ambiguo e vendicativo, fare del male allo Scorpione potrebbe essere molto pericoloso.

La cosa migliore sarebbe dire la verità. Potremmo avere una nuova occasione. Se stiamo zitti e lui scopre che qualcosa è successo potrebbe essere la fine. Non ci sarà perdono. Ma stiamo comunque attenti. Lo Scorpione gioca con i sentimenti e le emozioni delle persone con cui condivide le esperienze quotidiane. Studia i punti deboli, quindi, potrebbe utilizzare i sensi di colpa per vendicarsi. Soprattutto se il tradimento lo ha ferito nel profondo.