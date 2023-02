Purè di patate da applausi? Attenzione a questi errori e ti verrà sempre cremoso e liscio

Il purè è uno dei contorni più amati da grandi e piccini, ma prepararlo liscio e cremoso non è facile. Spesso si fanno degli errori anche banali che creano grumi, e non dipende solo da come si schiacciano le patate. Vediamo insieme qualche segreto da segnarsi per preparare il purè come al ristorante.

Gli errori in cucina

Il purè è il piatto perfetto per accompagnare piatti corposi,come ragù di carne o arrosti. Ma è anche delizioso abbinato a verdure saltate o anche solo come piatto unico. Lo amano praticamente tutti e si può preparare con qualche modifica per chi ha problemi con il lattosio. Ma per cucinarlo in modo perfetto dovrebbe essere cremoso e vellutato, senza grumi.

3 errori comuni che quasi tutti fanno senza saperlo

Uno degli errori più comuni di tutti è quello di non utilizzare le patate giuste. Le migliori sono quelle a pasta bianca farinose, proprio grazie alla loro consistenza. Potresti pensare che quelle a pasta gialla siano più saporite, ma la loro consistenza tende a far formare più grumi. È per questo che in base alla ricetta bisogna scegliere la tipologia giusta di patate. Ad esempio, con dei calamari gratinati ci stanno molto bene le patate novelle. Invece se vogliamo cucinare delle patate fritte croccanti all’esterno, le più adatte sono quelle a pasta gialla.

Passiamo poi alla temperatura di cottura, l’errore più classico è quello di lasciar cuocere le patate con l’acqua a bollore. Invece, una volta raggiunto il bollore, bisognerebbe abbassare la fiamma e farle cuocere lasciandole sobbollire. Altrimenti assorbono troppa acqua e si sfaldano, facendo saltare tutta la consistenza.

Per finire, l’errore più classico di tutti, tuffare le patate in acqua già bollente. Mettiamo le patate, con la buccia, nella pentola con acqua fredda e poi portiamo a bollore. Così le patate si cuoceranno tutte in modo omogeneo e nello stesso tempo.

Il segreto per cucinare un purè di patate da applausi è questo

Per quanto riguarda la cottura, le patate si dovrebbero cuocere in acqua salata e con la buccia. Dopodiché il trucco per evitare i grumi sta tutto nella temperatura di latte e burro. Il burro è uno degli ingredienti che non mancano mai in casa, ma per questa ricetta non va utilizzato a temperatura ambiente. Ovviamente le patate vanno schiacciate bene con lo schiacciapatate e poi mescolate bene.

A questo punto, con il fuoco basso, aggiungiamo il latte tiepido e il burro freddo. Questa combinazione permetterà alle patate di non raffreddarsi e al burro di sciogliersi in modo omogeneo. Dopo aver utilizzato il cucchiaio di legno in un primo momento, poi passiamo alla frusta a mano. Così il nostro purè sarà soffice e morbidissimo, pronto da gustare.

Insomma, ora sai che se vuoi cucinare un purè di patate da applausi davi fare attenzione a questi fattori. Provare per credere, ora potrai servire il purè perfetto con arrosti, pollo alla griglia o un buon pesce al forno.