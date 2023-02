Arredare con le piante grasse anche finte è geniale: ecco alcuni spunti per la tua casa

Se ti piacciono le piante grasse e hai bisogno di qualche spunto originale per posizionarle in casa, ti aiutiamo subito. Scopri anche come sia possibile abbellire gli ambienti con quelle artificiali in plastica o stoffa.

Arredare con le piante è la mossa giusta per portare un po’ di verde e di ossigenazione nell’ambiente. Se la sola vista delle piante ti fa stare bene, puoi sistemarle in casa tua come complementi d’arredo naturali. Per dare un tocco diverso agli ambienti, l’ideale sono le piante grasse di piccole dimensioni, con forma compatta e poche foglie o nessuna.

Un esempio tipico di pianta grassa è il cactus ma ce ne sono anche molte altre, tutte a prezzi accessibili e compresi tra 1,50 € e 20 €. Queste piante hanno bisogno di calore, luce e di pochissima acqua, per cui sono molto facili da curare in casa. E si prestano a essere un ottimo complemento d’arredo.

Arredare con le piante grasse: consigli e suggerimenti

Se vuoi arredare la tua casa con l’aiuto delle piante grasse, devi prima decidere la tua preferenza. Questo in termini di arredamento minimale o più sullo stile jungle, cioè con un maggior numero di piante posizionate negli ambienti. La scelta dipende certo dai tuoi gusti ma anche dallo spazio disponibile tra le tue mura domestiche. Devi considerare anche gli angoli, in modo che non restino vuoti e spogli, e optare per le zone più luminose. Questo considerando che le piante grasse stanno bene in qualsiasi stanza.

Se preferisci un arredo minimale, puoi sistemare le piantine grasse negli angoli, su mensole, su tavolini o davanzali. Un’idea molto originale è quella di metterle all’interno di una cassetta di legno, di quelle che, tipicamente, si usano per la frutta. Puoi anche sistemare le tue piante grasse dentro vasi decorativi verniciati in colori sgargianti e posizionarli accanto a pareti chiare. Otterrai un effetto a contrasto molto colorato e originale. Molto carina è, invece, l’idea di arredo per le piante più piccole, che puoi posizionare in vasi davvero speciali. Come vecchie teiere, scatole di latta o tazzine da caffè, da riporre su una mensola in cucina.

Le riproduzioni in plastica e in stoffa

Se in casa hai bambini o animali, potresti non sentirti sicura della presenza nell’ambiente di alcune piante grasse. Come, ad esempio, i cactus, le cui spine possono essere pericolose per i più piccoli e anche per un cane o un gatto che si avvicina. In questo caso, per arredare con le piante grasse puoi optare per riproduzioni finte in plastica.

Puoi usarle come centri tavola del tutto innocui e che, in più, conferiranno una nota diversa alla tua cucina. Oppure puoi scegliere le bellissime riproduzioni in stoffa, con tanto di vaso anch’esso in tessuto. Questi oggetti stanno molto bene, in particolare, nel soggiorno, posizionati sugli scaffali di una libreria. Oppure possono essere raccolti all’interno di una cassetta della frutta in legno dipinta di bianco e sistemati in camera da letto.