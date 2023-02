Cavolo rosso o cavolo viola: qual è migliore? Attenzione al trabocchetto che sta ingannando tutti!

In una dieta che si rispetti non devono mai mancare le verdure. Nel periodo invernale i cavoli sono disponibili e molto salutari. Ma sei sicuro di sapere bene cos’è il cavolo rosso e cos’è il cavolo viola? Forse qualcosa ti sfugge.

Andare a fare la spesa al supermercato d’inverno vuol dire trovare una grandissima disponibilità di cavoli e affini. Queste verdure sono ottime per la nostra salute perché ricchi di nutrienti fondamentali per il nostro organismo.

Tuttavia, ci sono diverse varietà. Sei sicuro di conoscere bene le differenze? Usare un tipo di cavolo al posto di un altro potrebbe davvero fare la differenza in una dieta. Ad esempio, tra il cavolo rosso o il cavolo viola qual è migliore? Ti sei mai posto questa domanda? Eppure, ne parlano sempre in molti.

Noi ti sveleremo qui di seguito che c’è un trabocchetto in cui stanno cadendo praticamente quasi tutti. Se ti sembra assurdo continua a leggere per capire di che cosa stiamo parlando. Potresti trovare delle informazioni sorprendenti, anche se riguardano questa semplice verdura.

Cavolo rosso o cavolo viola: qual è migliore? La risposta ti sorprenderà di sicuro!

Al supermercato o dal fruttivendolo possiamo trovare numerose varietà di cavolo: c’è quello nero, rosso, viola, riccio, cappuccio, broccolo e non dimentichiamoci il cavolo romanesco. Inoltre, c’è poi il cavolfiore. Insomma, la scelta è veramente ottima e variegata.

Ma veniamo al dunque: ti sorprenderà sapere che, in realtà, il cavolo rosso e il cavolo viola sono esattamente la stessa verdura. Proprio così. A livello di composizione e nutrienti non c’è nessuna differenza. Le persone hanno iniziato a chiamarlo in modi diversi semplicemente per la tonalità del colore che assume, ma non c’è nessuna differenza.

Dunque, d’ora in poi quando andrai a comprare frutta e verdura sarai più preparato. Lo sarai anche quando troverai delle ricette in internet che parlano di questi due ortaggi. Lo sapevi oppure ti abbiamo svelato qualcosa di nuovo?

Una curiosità in più: le proprietà del cavolfiore

Tra le varietà più diffuse c’è sicuramente il cavolfiore bianco. Su consiglio di un nutrizionista è certamente una scelta giusta inserirlo nella dieta per fare una bella scorta di nutrienti senza assumere grassi e aumentare il colesterolo.

Si tratta di un ortaggio con pochissime calorie (soltanto 25 ogni 100 grammi di prodotto), pochissimi grassi e zuccheri, ma una grande quantità di potassio. Non mancano fosforo, magnesio e calcio. Ci sono piccole quantità di rame, zinco e ferro. Lo stesso si può dire delle vitamine. Sono presenti vitamina A, vitamine B1, B2 e B3, vitamine C e K.

Tutto questo significa che assumendolo si avrà 0 colesterolo in più, ma un aiuto prezioso contro l’anemia, per rafforzare il sistema immunitario, contribuire positivamente alla salute del cuore e delle ossa. Non solo, aiuta le cellule a contrastare

l’invecchiamento e l’organismo a eliminare le tossine.