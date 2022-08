Durante l’estate i capelli richiedono una maggiore cura a causa dell’aumento delle temperature, dell’umidità e dei bagni al mare. Per questo, anche gli indecisi hanno optato per tagli corti, più comodi e gestibili.

Tanti, però, credono di non avere un viso adatto a questo tipo di acconciatura o di non avere l’età giusta. In realtà, scegliendo un taglio alla moda adatto al nostro profilo possiamo ottenere risultati straordinari. Scopriamo, quindi, quali sono i tagli corti più alla moda di quest’estate 2022.

Come avere un viso sottile e affascinante grazie a 3 tagli di moda in estate

I tagli corti diventano popolari in questo periodo non soltanto con il cambio stagione, ma anche grazie all’esempio lanciato dalle star. A sfoggiarli non sono solo giovani modelle, ma anche attrici e celebrità di lungo corso.

Per quanto riguarda lo stile, ce n’è per tutti i gusti, dai tagli grintosi a quelli più femminili per arrivare a uno stile androgino.

L’esempio più estremo è forse quello dell’undercut e del buzz cut, dove i capelli sono cortissimi dalla base della testa, sfumando verso la parte alta della testa per giocare con frange o capelli mossi.

Non tutti, però, sono così audaci da optare per un taglio rasato e preferiscono tagli medio corti. Il bob è sicuramente fra quelli più gettonati, conosciuto anche come taglio a caschetto. Ultimamente, però, si propone il Coco Bob, con frangetta e lunghezze più corte a ricordare il taglio iconico di Coco Chanel.

Rimane in auge anche il taglio mullet, con capelli corti e “disordinati” ai lati della testa per poi allungarsi alla base. Anche il pixie cut continua ad avere molti appassionati, ma si ripropone leggermente più lungo e femminile. In particolare, si punta sulla frangia, utile anche a nascondere i segni del tempo sulla pelle.

Chioma all’ultimo grido e colori più alla moda

La vera novità di quest’anno è il taglio alla “Boy Band”, un caschetto molto corto che incornicia il viso, prediletto dai più giovani ma che si adatta a qualsiasi età. Soprattutto, però, si adatta a qualsiasi genere e sarebbe proprio questo uno dei motivi della sua popolarità. Sarebbe meglio evitarlo, però, se abbiamo un viso arrotondato, nel qual caso puntare su lunghezze frontali come quelle del caschetto lungo o con la frangia.

Anche la tinta dovrebbe accompagnare al meglio il nostro tono di pelle, che, però, in questo periodo potrebbe cambiare spesso colore. Motivo per cui in questo periodo la cosa migliore è scegliere colori naturali e delicati, con tonalità calde o sul biondo.

Ecco, quindi, spiegato come avere un viso sottile e affascinante semplicemente scegliendo il giusto taglio di capelli per quest’estate 2022. Non ci resta che diventare ancora più belle grazie a un pezzo di limone da sfregare sulle sopracciglia.

