Quando il clima migliora e le giornate sono calde e soleggiate è proprio quello il momento giusto per lavare le tapparelle. Questi serramenti esterni sono fondamentali per garantire la nostra sicurezza e per delimitare il confine della nostra casa. Spesso, però, anche solo il pensiero di pulire queste parti della casa ci spaventa.

A primo impatto, infatti, potrebbe sembrare un lavoro assai faticoso, che ruberebbe tempo, energie e denaro. Bisognerebbe salire su una scala, comprare il detersivo giusto, poi asciugare tutto e ripetere lo stesso procedimento per tutte le tapparelle di casa.

A nostro vantaggio, però, oggi arriva una soluzione comoda e veloce per pulire in modo perfetto tutte le tipologie di tapparelle. Non avremo bisogno di comprare detergenti specifici, perché utilizzeremo solo prodotti che ognuno di noi ha già a casa.

Partiamo dalle classiche tapparelle in plastica

Questo tipo di tapparelle è in assoluto il più diffuso nelle case. Apriamo e chiudiamo tutti i giorni queste tapparelle, utilizzando la cinghia posta lateralmente. Stando a contatto con l’esterno, però, queste tapparelle rischiano di accumulare polvere e smog. Infatti, basterà passarci un dito sopra per notare residui di polvere nerissimi.

Succede la stessa cosa anche con i davanzali esterni di marmo, che fortunatamente possiamo pulire in 5 minuti in questo modo.

Per pulire le tapparelle, invece, molte persone utilizzano i pulitori a vapore. Questi strumenti sono molto utili, ma possono rivelarsi ingombranti da tenere in casa, oltre che, spesso, molto costosi. Per risolvere tutto senza comprare nessun elettrodomestico, avremo bisogno solo di aceto e sapone di Marsiglia.

Pulire velocemente le tapparelle in plastica, alluminio e le veneziane in pochi e semplici passi è possibile con questi 2 ingredienti economici

Oltre a essere ottimo per rimuovere il calcare dalla piastra del ferro da stiro, il sapone di Marsiglia è utile anche per la pulizia delle tapparelle.

Innanzitutto, dovremo abbassare la tapparella e rimuovere la polvere. Per eseguire questo primo passaggio fondamentale ci servirà solo un vecchio calzino, di lana o cotone.

Dovremo passare quest’ultimo su tutte le tapparelle, di qualsiasi materiale esse siano. Questo metodo andrà benissimo anche per pulire le veneziane: in questo caso, prima di iniziare, dovremo ricordarci di posizionare le lamelle in orizzontale.

Ora che avremo eliminato finalmente i residui maggiori, potremo passare alla seconda fase. Per pulire le tapparelle in plastica, potremo preparare una soluzione con una 1 litro d’acqua, mezza tazza di aceto e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia. Mischieremo bene gli ingredienti, in cui poi intingeremo un panno morbido.

Pulire e risciacquare almeno 2 volte

Passeremo lo straccio imbevuto sulle tapparelle in plastica, sciacqueremo e ripeteremo il procedimento per altre 2 o 3 volte. Quando vedremo che l’acqua sarà pulita, avremo finalmente concluso il nostro lavoro.

Per pulire le tapparelle in alluminio, invece, utilizzeremo la stessa soluzione ma senza sapone di Marsiglia. Al contrario, per pulire le veneziane utilizzeremo solo acqua e sapone delicato. Ecco come pulire velocemente le tapparelle in plastica, alluminio e le lamelle delle veneziane, in modo facile e veloce.

