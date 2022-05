L’estate sta arrivando e, oltre alla sua bellezza, porta con sé anche i suoi problemi. La maggior parte di questi sono imputabili alle alte temperature e agli effetti deleteri che potrebbero causare sulla salute. Però ce ne sono molti altri che risultano meno importanti, ma pur sempre fastidiosi. Uno su tutti sono le zanzare, che spesso ci fanno passare delle lunghe notti insonni. Per ovviare a questo problema, molti hanno deciso di optare per un rimedio semplice ed efficace: le zanzariere. Per questo oggi spieghiamo come effettuarne una adeguata manutenzione. È infatti facilissimo pulire le zanzariere senza smontarle grazie a questo rimedio della nonna super low cost. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I metodi che sono più utilizzati

Per funzionare correttamente le zanzariere dovrebbero essere regolarmente deterse, in modo da non accumulare polvere o sporco all’interno della propria trama. Un intervallo ideale potrebbe aggirarsi all’incirca su una volta ogni tre mesi. Essendo però un oggetto molto delicato, è necessario prestarci molta attenzione, in modo da non creare buchi o lesioni. Quindi, la soluzione più sicura per pulirle senza avere danni consiste sicuramente nel rimuoverle e poi ricomporle dopo averle deterse. Suggeriamo di compiere questa operazione all’interno di una vasca da bagno o in giardino, in modo da non sporcare gli ambienti casalinghi. Però, facendo un po’ di attenzione, si può anche evitare questo passaggio e tirarle a lucido senza doverle smontare.

Pulire le zanzariere senza smontarle è un gioco da ragazzi con questo rimedio naturale versatile e semplice

Per farlo, basta creare una soluzione economica e naturale con dell’aceto bianco e dell’acqua tiepida. È necessario quindi prendere i due liquidi in uguale quantità e mescolarli bene all’interno di una bacinella. Intingere poi al suo interno una spugna e passarla delicatamente su tutta la superficie della zanzariera, facendo attenzione a non fare assolutamente forza. È meglio incominciare a pulire dall’alto verso il basso.

Se ci si trovasse davanti a della sporcizia più persistente, però, è meglio cambiare strategia. In questo caso suggeriamo di inserire due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido e del detersivo per piatti all’interno dell’acqua. Alla fine asciugare il tutto con l’aiuto di un panno di microfibra. Infine, se non si hanno problemi o difficoltà a pulire il pavimento, si può usare lo stesso rimedio che si utilizza con i termosifoni, ovvero il getto del phon.

