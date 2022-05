Finalmente abbiamo iniziato a coltivare sul balcone o in giardino, il basilico. Questa è la pianta aromatica più amata di tutte, perché, oltre a essere bella esteticamente, ha un profumo e un sapore davvero inconfondibili. È davvero fortunato chi ha almeno una pianta di basilico in casa, perché potrà utilizzarla in qualsiasi momento.

È un grande vantaggio, infatti, sotto diversi punti di vista. Il beneficio principale è che saremo sicuri di crescerlo nella maniera più naturale e salutare possibile, a garanzia della nostra salute.

Oltretutto, potremo utilizzarlo per condire le nostre ricette, come le insalate più fresche dell’estate, perfette per questi giorni molto caldi.

Il primo trucchetto per avere un basilico straordinario

I vivaisti conoscono bene questo metodo, che è ancora poco diffuso, però, tra le persone non esperte. Quando compriamo una pianta di basilico, dovremo immediatamente toglierla dal suo vasetto in plastica nero. Il vaso con cui l’abbiamo comprata al centro giardinaggio, infatti, non è adatto per far crescere al meglio le piantine, che non avranno spazio per espandersi.

Per questo motivo, quando arriveremo a casa, dovremo eseguire una semplice azione. Per prima cosa dovremo estrarre la pianta di basilico, con il suo panetto di terra, dal vasetto.

Dopodiché, dovremo cercare di sgretolare la terra, per dividere le varie piantine, cercando di non romperne le radici. Ognuna delle piantine ricavate, poi, andrà inserita in un vasetto più grande e interrata bene nel terriccio universale. Ma non è tutto.

Avremo basilico fresco e profumato per tantissimi giorni sul nostro orto o giardino usando queste 3 semplici dritte utili

Un’altra importante nozione da tenere a mente quando si cura una pianta di basilico è quella di esporre la pianta sempre a Sud. Starà benissimo, ad esempio, su un davanzale, anche all’interno della nostra casa, ricordandoci, però, di dirigerla verso questo punto cardinale.

La pianta di basilico, infatti, ha una grande necessità di ricevere luce solare. Nonostante questo, molti, quando vedono che il proprio basilico ha le foglie appassite, pensano sia colpa del caldo eccessivo. In realtà, spesso, è non è così.

Ricordiamo, infine, che, quest’aromatica, se coltivata nel modo giusto, può durare anche diversi mesi.

Non dimentichiamo questo elemento fondamentale

L’ultimo elemento imprescindibile per questa pianta è quello di avere il terriccio sempre umido. Dovremo evitare che si secchi, bagnandola regolarmente. Al contrario, però, dovremo proteggerla anche da temperature troppo basse. Il basilico, infatti, non sopporta le temperature inferiori ai 10°C.

Seguendo queste dritte avremo basilico fresco e profumato per tantissimi giorni.

Lettura consigliata

Ecco il segreto per avere una pianta di limone sempre rigogliosa e sana