Durante l’estate molti di noi cambiano routine. Ad esempio molti si svegliano e si addormentano ad orari diversi, praticano diverse attività sportive e seguono un regime alimentare differente. Alcune nuove regole sarebbero da conservare per tutto l’anno, altre invece sarebbero decisamente da abolire.

Oggi parliamo di una di queste ultime. Ecco svelato perché quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa. Vediamo insieme di che abitudine si tratta e come cambiare routine.

Quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa

Stiamo parlando dell’abbronzatura. È infatti molto comune esporsi ai raggi solari per parecchie ore puramente per motivi estetici. La moda è quella di curare la propria tintarella durante i mesi estivi perché in questo modo si assume un colorito “più sano”.

Chi segue questo trend anche d’inverno ricorre addirittura alla pratica di abbronzarsi artificialmente con l’uso di lettini solari. Essendo una consuetudine molto diffusa, oggi spieghiamo perché questa ossessione a lungo andare provoca più danni che benefici.

Cosa succede quando si espone la pelle al sole

L’abbronzatura è un meccanismo di difesa che la nostra pelle mette in atto quando si sente “minacciata” dai raggi ultravioletti. Per autoproteggersi si attiva una risposta della melanina, il pigmento che ci permette di assumere un colore più ambrato.

Questo aiuta l’epidermide a resistere all’aggressività del sole e a “riflettere” indietro. Questo meccanismo, quindi, viene attivato solo per schermarsi da un pericolo esterno e quindi non bisognerebbe sottoporre il proprio corpo ad uno stress del genere.

Effetti collaterali

Inoltre l’esposizione al sole andrebbe tassativamente evitata se il fine è conservare la bellezza della propria pelle. Infatti simili circostanze portano l’epidermide ad avvizzirsi e a segnarsi prima del tempo.

Per questo motivo bisognerebbe evitare di mettersi troppo a contatto con il sole. Nel caso fosse proprio necessario, è importante farlo nella maniera più sicura possibile utilizzando le creme protettive ed evitando le ore più calde.

