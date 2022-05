Le faccende domestiche sono noiose e faticose. Se, per molti, cucinare è una piacevole passione, sicuramente nessuno sprizza di gioia per stirare i panni, spolverare e rassettare casa. Purtroppo, però, sono mansioni che vanno fatte. L’igiene è fondamentale. Vivere in un ambiente pulito e ordinato è prerogativa di salute e benessere. Ogni giorno, si dovrebbe eliminare la polvere e dedicarsi alla pulizia delle stanze di servizio come bagno e cucina. Più di rado, ma comunque con una certa cadenza regolare, bisognerebbe fare le pulizie di fino. Quelle che, nel linguaggio comune, vengono definite le “pulizie di primavera”. In questo periodo dell’anno, complice il clima mite ed operazioni come il cambio degli armadi, si approfitta per fare servizi impegnativi. Per facilitare le cose, potrebbe essere utile scoprire questo rimedio naturale per pulire i vetri senza lasciare aloni. Inoltre, ecco altri trucchetti per fare la polvere.

L’importanza della pulizia in bagno

Come già accennato, la stanza da bagno dovrebbe essere tenuta sempre molto ben pulita. Si tratta della stanza in cui ci si prende cura dell’igiene personale e della cura del proprio corpo. L’elemento che caratterizza il bagno è l’acqua. Un elemento assai insidioso. Dopo l’utilizzo di doccia, lavabo e bidet, bisognerebbe sempre asciugare tali sanitari. In caso contrario, infatti, l’acqua, accumulandosi, crea antiestetiche macchie di calcare. Inoltre, anche saponi, creme e shampoo che utilizziamo quotidianamente, accumulandosi, generano sporco. Una delle zone che rimane maggiormente vittima di questo tipo di sporco è il piatto della doccia.

Pulire il piatto doccia ingiallito ed eliminare incrostazioni, muffa e calcare con un rimedio naturale economico e zero fatica

Un piatto doccia bello pulito, bianco e splendente, senza alcuna ombra di giallo né alcun tipo di incrostazione, dà subito un’idea di fresco pulito. Al contrario, entrare in una stanza da bagno e notare un piatto doccia ingiallito e con incrostazioni negli angoli, non fa di certo un bell’effetto. Ci trasmette una immediata sensazione di sporco e trascuratezza. Inoltre, a lungo andare, questi depositi di sporcizia sono il luogo ideale in cui si forma la muffa. Sicuramente, pulire il piatto doccia è scomodo e faticoso. Ma nelle prossime righe andremo a spiegare un sistema davvero semplicissimo. Impiegheremo solamente 2 ingredienti naturali che tutti abbiamo già in casa. Come vedremo, si tratta di una tecnica davvero molto semplice e per nulla faticosa. Andiamo quindi a scoprire cosa fare.

Anzitutto, versiamo sul piatto doccia dell’aceto bianco. Dovremo ricoprire l’intera superficie. Dopodiché, creare un altro strato versando del bicarbonato. I due elementi, a contatto, daranno subito origine ad una reazione effervescente. Lasciare in posa per alcune ore. Più il tempo di posa sarà lungo, migliore sarà il risultato che otterremo. Trascorso il tempo di riposo, eliminare il composto con una spugnetta non abrasiva o con un panno morbido. Insieme all’impasto se ne andranno anche sporco, muffa e calcare.

Ecco, quindi, il sistema rapido e davvero semplice per pulire il piatto doccia ingiallito ed eliminare ogni traccia di sporco incrostato. L’ideale sarebbe ripetere questa operazione una volta alla settimana. Meglio ancora, due volte alla settimana.

