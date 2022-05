Maggio è il mese ideale per seminare un frutto rosso, succoso e ricco di licopene. Chi ha provato a indovinare starà sicuramente pensando al pomodoro. E invece si tratta di un’alternativa gustosa.

Un frutto prezioso per la salute del cuore

Si sa che per mantenere il cuore in salute l’attività fisica è importante. Bisogna innanzitutto ricordarsi di muoversi ogni giorno, anche se non si fanno i famosi 10.000 passi. Tuttavia, oltre all’esercizio fisico, anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Come spiegano gli esperti, tra i nutrienti che potrebbero aiutare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari ci sono i carotenoidi. In particolare, bisognerebbe assumere il licopene, una sostanza che, secondo diversi studi, regalerebbe benefici al cuore. Ma dove la si trova?

Sono due i prodotti da coltivare per fare il pieno di licopene: il più noto è il pomodoro, seguito subito dal cocomero. Questo frutto rinfrescante è il vero re dell’estate, grazie soprattutto al suo elevato contenuto d’acqua (addirittura 95,3 g di acqua ogni 100 grammi di cocomero). Ma non tutti sanno che il cocomero è anche ricco di licopene e citrullina, un’altra sostanza che potrebbe contribuire al buon funzionamento dell’apparato cardiovascolare. Dunque, non solo pomodori, potremmo prevenire le malattie del cuore anche grazie ai cocomeri.

Inoltre, il cocomero è fonte di antiossidanti (come la vitamina C) e di nutrienti che avrebbero proprietà antinfiammatorie. Peraltro, il cocomero è anche un frutto anti spreco: perfino la buccia si rivela un ingrediente delizioso e sorprendente in cucina. Insomma, molti benefici in un unico frutto! Chi vuole approfittarne deve affrettarsi a seminare il cocomero nell’orto. Vediamo allora come fare.

Non solo pomodori, potremmo prevenire le malattie cardiovascolari seminando a maggio questo frutto ricchissimo di antiossidanti e carotenoidi

Il cocomero si può seminare a maggio in pieno campo. Attenzione, però: questa pianta predilige i climi caldi e necessita di una temperatura superiore ai 20 °C. Nelle zone in cui fa ancora freddo, è dunque meglio far germogliare le piantine al chiuso, soprattutto se c’è il rischio di gelate. Inoltre, bisogna assicurarsi di scegliere un angolo dell’orto che riceve sole diretto. È fondamentale anche che il terreno sia ben drenante, acido e arricchito con compost ed eventualmente potassio.

Una volta preparato il terreno, ecco come procedere:

creare piccole buche di circa 2,5 cm di profondità; mettere quattro semi in ogni buca; lasciare una distanza di almeno un metro tra una buca e l’altra e di almeno 60 cm tra le file; annaffiare frequentemente (anche una volta al giorno); dopo che spuntano i germogli, diradare le piantine eliminando le più deboli; pacciamare il terreno.

Dopo circa quattro mesi si potranno raccogliere i frutti dolci, succosi e salutari.

Approfondimento

