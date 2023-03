Pulire il bagno in meno di 5 minuti con la tecnica cinese: lo sapevi che loro lo fanno in 9 passi?

Non abbiamo voglia di pulire il bagno? Organizziamoci e impariamo da chi in poco tempo è in grado di portare a termine i compiti più difficili. Occupiamoci oggi di pulire il bagno senza rimandare. Risparmieremo tempo e fatica.

Nonostante i sondaggi dicano che più del 50% degli italiani rimanderebbe a domani le pulizie di casa e che pulire il bagno e l’attività più odiata, l’Italia è uno dei Paesi più puliti d’Europa.

Poco meno del 50% della popolazione italiana dedica a questi compiti 90 minuti alla settimana. Siamo al primo posto in questa graduatoria che vede portoghesi, tedeschi, spagnoli e francesi alle nostre spalle. In Francia più del 50% della popolazione dedica 30 minuti alla settimana alla pulizia dei sanitari.

Eppure esiste una tecnica che proviene dalla Cina e che ci permette di pulire il bagno in meno di 5 minuti eliminando sporco e batteri e rendendo l’ambiente completamente igienizzato. È una tecnica che prevede 9 passaggi precisi con cui eliminare il calcare della doccia causato dal vapore dei lavaggi quotidiani e le macchie nel lavandino. Ma anche la sporcizia che si annida negli angoli e le impronte sulle piastrelle. Vediamo come procedere.

I prodotti multiuso ci aiutano

Liberiamo come prima cosa lo spazio togliendo i prodotti per l’igiene dalla doccia e dai ripiani, facendo prendere aria ai tappetti e mettendo gli asciugamani in lavatrice. Quindi spolveriamo i ripiani, ma anche lavandino, sanitari e lampadari. Partiamo con la pulizia della doccia o della vasca. Utilizziamo un detersivo multiuso spruzzandolo su ogni superficie. Se la la vasca è molto sporca scegliamo un detergente acido oppure ricorriamo a bicarbonato e acqua ossigenata. Riempiamo la vasca e lasciamo agire i prodotti. Mentre i prodotti agiscono sulla vasca o sulla doccia su cui li abbiamo spruzzati, occupiamoci delle altre superfici.

Significa che dobbiamo utilizzare il nostro prodotto multiuso per scaffali, battiscopa, porte e finestre. Utilizziamo prima una spugna e poi un panno per asciugare. Quindi torniamo alla vasca o alla doccia. Svuotiamo la vasca e utilizziamo una spugna con la gomma per lo sporco più resistente. Utilizziamo un panno per asciugare il vetro della doccia dopo averlo ripassato con una spugna in microfibra.

Pulire il bagno in meno di 5 minuti riordinando prima di cominciare

È il momento di affrontare lavabo e lavandino. Rimuoviamo gli accumuli di dentifricio o sapone con una spugna e un detergente disinfettante. Utilizziamo un detergente per vetri per lo specchio e per i rubinetti. Dopo aver eliminato la polvere dall’armadietto e da eventuali controsoffitti utilizziamo lo stesso detergente se il materiale è lucido o in metallo. Quindi passiamo ai sanitari. Spruzziamo un detergente igienizzante nella parte interna e utilizziamo lo spazzolone per pulire. Non dimentichiamoci la parte sotto il bordo in cui si accumula il calcare. Puliamo il sedile del water e spruzziamo l’anticalcare sulla parte interiore e sotto al bordo. Lasciamo agire fino alla fine delle pulizie. Mettiamo acqua e detergente nel contenitore dello spazzolone che rimarrà a mollo.

Gli stessi detergenti igienizzanti o lo spray per i vetri possono essere utili per il pavimento. Acqua calda e uno straccio pulito e il gioco è fatto. Se vogliamo utilizzare un prodotto naturale pensiamo al sapone di Marsiglia. Quando il pavimento è asciutto cambiamo asciugamani e tappetti e mettiamo in lavatrice i panni sporchi. E il gioco è fatto. Organizzazione e velocità sono le caratteristiche delle pulizie come le fanno i cinesi. Prendiamo spunto e risparmieremo tempo e fatica.