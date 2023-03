Bella Hadid non beve da 5 mesi. Chi sono i VIP che la supportano?

La top model Bella Hadid ha festeggiato i suoi 5 mesi senza alcol con una festa a Las Vegas. Lo ha dichiarato con un post su Instagram e sono stati tantissimi i VIP che l’hanno supportata.

Bella Hadid non tocca alcol da 5 mesi. Un semplice post su Instagram con la scritta 5mo e delle emoticon che lasciano intendere tutto. Un grande traguardo per la top model sorella di Gigi Hadid che ha deciso di condividere con i suoi fan questo successo personale.

Bella Hadid tra depressione e ansia

Lo ha dichiarato lei stessa più volte negli scorsi anni. Infatti per un lungo periodo la modella ha sofferto di depressione e ansia. Ha deciso di raccontarlo anche sui social mostrandosi in lacrime e struccata. “Le persone dimenticano che tutti si sentono fondamentalmente allo stesso modo: perse, confuse, non proprio sicure del motivo per cui siamo qui. Quell’ansia la sentono tutti, e cercano di coprirla in qualche modo”.

Ha bevuto la sua dose di alcol, ma “alla fine del tunnel c’è sempre una luce”. La salute mentale è un argomento molto importante per la modella e per questo motivo ha deciso di mettersi a nudo sui social e raccontare la sua esperienza, sperando di poter coinvolgere quante più persone.

Bella Hadid non beve da tempo. Sui social le colleghe le fanno i complimenti

Spesso ci si può sentire molto soli, e questa solitudine può portare le persone in dei tunnel scuri da cui è difficile uscire. Avere delle persone che fanno il tifo per te, però, è sicuramente un aiuto importante che non deve mai essere sottovalutato. Ed è proprio quello che è successo a Bella Hadid, dopo che ha condiviso la sua sobrietà su Instagram. Sono tantissimi i VIP che le hanno fatto i complimenti.

Chi sono i VIP che la supportano?

La prima a commentare il post della top model è la mamma Yolanda Hadid che le scrive: “sono orgogliosa di questo mio angelo, brilla”. Anche la modella Naomi si aggiunge al sostegno della mamma e le scrive: “il miglior lato in cui stare, ci sarò sempre per te e sono fiera di te”.

Non mancano poi i cuori dei famosi in supporto e i commenti di altre persone sobrie da tantissimi anni che condividono con lei il proprio successo. Un grande gesto, quello della modella, che ha saputo coinvolgere tantissime persone da tutto il Globo. Così Bella Hadid non beve da tempo e diffonde sui social la sua forza come esempio per altre persone.