L’ingrediente che rovina tutto quando monti a neve fermissima gli albumi: evita l’errore imperdonabile!

Quando si parla di cucina esistono davvero tanti falsi miti che bisogna conoscere per evitarli. Uno di questi riguarda il montare gli albumi a neve ferma. Molti sostengono che un pizzico di un certo ingrediente possa rendere più facile quest’operazione. In realtà, ciò non è assolutamente vero. Anzi, vale il contrario. Scopri di quale si tratta.

Hai mai montato a neve gli albumi? Se sì, probabilmente sai quanto sia complicato. I siti di cucina pullulano di suggerimenti per farlo al meglio. Eppure sono molte le persone che non riescono a portare a compimento quest’operazione essenziale per la preparazione di alcuni dolci. Basta un semplice errore per farli smontare. O anche un’aggiunta sbagliata.

Svelato l’ingrediente che rovina tutto quando monti a neve fermissima gli albumi

Avrai sentito almeno una volta che per montare a neve gli albumi potrebbe essere molto utile versare un pizzico di sale al loro interno. Ecco, in realtà questo è un consiglio completamente sbagliato. Al contrario, li farai smontare e impedirai al dolce di lievitare in modo corretto. Pertanto, non devi mai mettere un pizzico di sale negli albumi da montare a neve.

Come far stabilizzare l’albume

Dunque, ti abbiamo rivelato l’ingrediente che rovina tutto quando monti a neve fermissima gli albumi. Adesso te ne sveliamo uno che ti aiuterà molto in quest’intento. Probabilmente lo hai in casa e non avrai neanche bisogno di comprarlo. Si tratta del succo di limone. Ti basterà prendere un limone, spremerlo fino ad ottenerne qualche goccia e poi versarla all’interno degli albumi che vuoi montare a neve.

Le alternative al limone

Se non vuoi utilizzare il limone per far montare a neve gli albumi ci sono dei sostituti a cui puoi ricorrere. In realtà, devi sapere che andrà bene qualsiasi altro ingrediente acido che hai in casa.

Un po’ di aceto, ad esempio, potrebbe essere l’ideale. Un’alternativa meno consueta ma che in molti considerano la migliore è il cremor tartaro. Quest’ultimo è un sale naturale che favorisce la formazione di anidride carbonica e quindi di schiuma.

Insomma, ti conviene abbandonare il classico pizzico di sale usato dalle nostre nonne e ricorrere, invece, ad uno di questi formidabili ingredienti. Ti saranno davvero utili per far lievitare al meglio il tuo dolce.

