Lavi sempre il pavimento ma non profuma mai? Ecco il trucco per togliere la puzza e averlo sempre brillante

Candeggina, ammoniaca, detergenti dalle mille profumazioni diverse e sempre la stessa puzza? Non serve tanto detersivo, è a queste cose che dobbiamo fare attenzione. Vediamo cosa fare per liberarci della puzza e lasciare profumo di fresco e pulito!

L’odore di pulito è una delle cose più inebrianti e soddisfacenti, soprattutto se abbiamo faticato nelle faccende di casa. Ma come è possibile che non lo sentiamo mai quando laviamo il pavimento? Anzi, a volte addirittura quasi si sente puzza di umido,

come se fossimo in una caverna sottoterra. Cosa stiamo sbagliando? Ecco i colpevoli e come rimediare senza disperarci.

I colpevoli sono due, mocio e straccio!

Possiamo utilizzare tutto il detergente per pavimenti che vogliamo ma non dipende dalla marca o dalla tipologia. Molto spesso i colpevoli della puzza o della mancanza di odore di pulito sono straccio e mocio. Molti non ci pensano, ma se vuoi che il pavimento sia davvero pulito dopo il lavaggio va igienizzato lo straccio. L’ideale sarebbe farlo dopo ogni utilizzo per un risultato top, è questo uno dei passaggi fondamentali per una pulizia impeccabile. Attenzione però, dopo il risciacquo facciamo asciugare il mocio e lo straccio proprio come il resto del bucato. Appendiamoli allo stendino e solo quando saranno asciutti possiamo riutilizzarli per lavare il pavimento. E se invece facciamo già questo passaggio, perché non si sente mai l’odore di pulito?

Lavi sempre il pavimento ma non profuma mai ed è sempre sporco? Ecco perché!

Hai provato ogni detergente possibile, utilizzato acqua tiepida, acqua fredda o anche l’ammoniaca ma nulla? Arriva un momento in cui ti sarai chiesta che cosa stai sbagliando perché non è possibile che ogni volta finisca così. Ecco, se vuoi che la casa profumi di pulito e non ti fidi più delle profumazioni chimiche, ecco la soluzione. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di pino direttamente nel secchio dell’acqua per il lavaggio.

Le proprietà dell’estratto di aghi di pino sono incredibili per ravvivare le piastrelle ingrigite e spente. In più, quel profumo persistente se dosato nel modo giusto ci farà catapultare in un bosco verde. Attenzione però, questo trattamento lucidante che lascia un buon profumo al pavimento va fatto in un certo modo. Sebbene l’olio essenziale di pino sia molto utile non è un igienizzante e non può sostituire i detergenti classici. Allora che fare, aggiungerlo al detergente? No, utilizza il metodo dei due secchi, uno con il detergente per eliminare lo sporco e l’altro con acqua pulita. Quello con l’acqua pulita e fredda servirà per risciacquare ed è qui che aggiungiamo qualche goccia di olio di pino.

In fin dei conti ti sembra una tragedia quando lavi sempre il pavimento ma non profuma mai e non sai perché. Ora che conosci questo trucco infallibile potrai sentire odore di pulito in tutta la casa.