Pulire i mobili della cucina in legno sarà facilissimo d’ora in poi: i migliori prodotti naturali da usare

Non è così facile riuscire a pulire i mobili della cucina in modo efficace, ma noi abbiamo una serie di consigli perfetti per la cucina classica in legno di cui non potrai più fare a meno d’ora in poi. Ecco cosa usare e come procedere per una pulizia perfetta.

La cucina è la stanza della casa in cui si sporca di più. È naturale perché è proprio qui che la famiglia si riunisce per preparare la colazione, il pranzo e la cena e per consumare tutti i pasti della giornata. Residui di cibo durante la preparazione o durante il pasto possono schizzare ovunque.

Inoltre, teniamo anche conto di odori e vapori che si diffondono e che si appoggiano su tutto, anche i mobili. Dunque, non occorre pulire solamente piatti e fornelli, ma bisogna pulire i mobili della cucina in legno nel modo giusto. Parliamo di legno perché la maggioranza delle persone ha la classica cucina con i mobili di questo materiale.

A prima vista sembra tutto pulito, ma basta passare un dito su un’anta o una superficie per accorgersi che c’è dell’unto o del grasso che va assolutamente tolto. Ci sono prodotti in vendita al supermercato per fare questo ma si possono usare anche prodotti naturali, molto più consigliati per un minor impatto negativo sull’ambiente e la salute.

Pulire i mobili della cucina in legno: attenzione a questa differenza

La cucina classica in legno era diffusissima tanti anni fa, ma non ha mai perso il suo fascino. Infatti, al giorno d’oggi le vendite della cucina in legno sono molto alte. Adesso, naturalmente, sono molto diverse e possono vantare una vasta gamma di qualità del materiale e di colori.

Proprio perché è un elemento d’arredo fondamentale per la casa, occorre pensare a mantenerla sempre pulita. Questo va a beneficio anche della salute di chi abita in casa ed è per questo che, invece di prodotti chimici, sarebbe meglio usare dei prodotti naturali per le pulizie.

Nel caso del legno c’è una distinzione da fare: c’è il legno a poro aperto e quello laccato. Nel primo caso c’è bisogno di una pulizia più profonda perché ci sono imperfezioni che possono nascondere molto bene lo sporco. Nel secondo caso, invece, bisogna pulire più spesso ma con ingredienti più delicati.

Cosa usare per pulire: i migliori prodotti naturali

L’antico trucco per trattare il legno è creare una miscela di acqua e farina di granoturco. Inoltre, per un potere sgrassante ma del tutto naturale è sempre opportuno usare il bicarbonato di sodio. Tutto questo in una cucina con legno a poro aperto.

Sul legno laccato, invece, meglio usare spesso l’alcol etilico con una passata aiutandosi con un panno morbido. Naturalmente, dopo è necessario sciacquare per bene con acqua e asciugare per non lasciare fastidiosi aloni.

Non dimentichiamo poi i classici “rimedi della nonna”, sempre preziosi e molto efficaci. Stiamo parlando dell’aceto, ottimo per eliminare i cattivi odori lasciati dal cibo, e del detersivo per piatti. Ne basta poco, unito all’acqua, per ottenere grandi risultati.