Pulire alla perfezione i fornelli: il trucchetto usato dagli chef

Le pulizie in cucina sono d’obbligo, soprattutto pulire i fornelli dopo aver cucinato tanto. Ma come si fa a pulirli in modo perfetto? Anche gli chef vanno incontro a questo tipo di problema, ma ecco come risolvono la situazione in poco tempo.

Un gran numero di persone è appassionato di cucina e adora trascorrere tempo sui fornelli per preparare pietanze anche lunghe e complicate, oppure fare degli esperimenti personalizzati.

L’unico inconveniente è che è molto facile sporcare tutto. Schizzi di olio, burro fuso, ragù, gocce di latte e chi più ne ha più ne metta. Alcuni ingredienti possono essere facilmente tolti al momento, mentre altri, soprattutto le sostanze grasse, saranno più difficili da togliere.

Ma come si fa a pulire alla perfezione i fornelli? Siamo qui oggi per darvi un piccolo consiglio su un metodo usato anche dai grandi chef, quelli stellati che seguiamo spesso alla televisione, ad esempio.

Come togliere le macchie difficili dal piano cottura

Quando si cucina si presta poca attenzione a quanto alcuni ingredienti siano oleosi e grassi. Questo significa che se schizzeranno o cadranno sul piano cottura diventeranno macchie difficilissime da togliere.

Inoltre, bisogna considerare il materiale del piano cottura e della cucina in generale. Ogni materiale entra in contatto in modo diverso con l’ingrediente che ospita. Per questo occorre fare assoluta attenzione a quello che si usa per pulire.

Ci sono detergenti, sempre disponibili in vendita al supermercato, che sono molto aggressivi. Meglio optare sempre per prodotti del tutto naturali. Hanno la stessa efficacia e non sono dannosi per ambiente, superfici o persone.

Pulire alla perfezione i fornelli e le piastre: ecco cosa usare per togliere tutte le macchie in modo naturale

La maggior parte delle cucine è in acciaio, anche quelle usate dagli chef. Non vanno usati prodotti aggressivi e nemmeno panni o spugne abrasivi. Si formerebbero dei tagli e dei graffi che rovinerebbero il piano cottura.

La soluzione migliore risiede sicuramente nei prodotti naturali da versare e lasciare ad agire. Un’idea potrebbe essere il sale, così come il bicarbonato di sodio e l’aceto. Lasciando agire per qualche minuto e poi togliendo con un panno in microfibra e risciacquando si avrà un risultato splendente.

Ma vi diremo di più. Ecco una soluzione per pulire le piastre dei fornelli tradizionali, incubo frequente delle casalinghe. Per questo bisogna creare una miscela con diversi ingredienti: scaldate 500 ml di acqua sul fuoco, aggiungete 3 cucchiai grandi di sale e lasciate sciogliere.

Poi, prendete una ciotola a parte e mettete 30 g di bicarbonato di sodio con un po’ di aceto bianco. Unite il tutto all’acqua e al bicarbonato e, infine, aggiungete tre cucchiai di sapone per piatti. Avrete una miscela perfetta per poter mettere in ammollo 30-40 minuti le piastre e averle pulitissime.