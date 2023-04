Il titolo Intercos è stato quotato a Piazza Affari dal novembre 2021 e da quel momento ha iniziato una discesa che ha portato a un ribasso di oltre il 40% e terminato a novembre del 2022. Da quel momento è iniziato un rialzo tuttora in corsa che ha portato quelle Intercos a essere le migliori azioni del mese di aprile con un rialzo del 23,52%, il più alto mai registrato nella sua pure breve storia a Piazza Affari. L’aspetto interessante, però, è che nonostante questa interessante performance, nello stesso periodo il Ftse Mib ha guadagnato circa l’1%, la strada al rialzo potrebbe essere ancora lunga.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Il bilancio 2022 è stato molto importante con un aumento dei ricavi di circa il 25%. L’utile netto è quasi raddoppiato e l’indebitamento è sceso a 90,7 milioni di euro, rispetto ai 126,6 milioni di inizio anno.

Gli analisti, poi, sono positivi sul titolo. Il consensus medio su Intercos, infatti, è Buy o Overweight. Tuttavia, nonostante negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti sia stato ampiamente rivisto al rialzo, la corsa dei prezzi ha fatto si che sia in linea con le attuali quotazioni.

Altro notizia positiva, poi, è il ritorno al dividendo che è stato fissato a 0,16622 € e sarà staccato l’8 maggio. Questa novità è molto interessante, nonostante il rendimento del dividendo sia pari all’1%, alla chiusura del 28 aprile.

Tra i punti di debolezza c’è l’evidente sopravvalutazione se si utilizzano i multipli di mercato per valutare il titolo.

Le migliori azioni del mese hanno ancora molta strada davanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 28 aprile a 16,44 €, in ribasso dell’1,08% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso, e non poteva essere altrimenti, è saldamente impostata al rialzo e al momento non si vedono segnali di debolezza per il medio/lungo termine. Solo una chiusura settimanale inferiore a 13,98 € potrebbe portare a un’inversione di tendenza.

Da notare, però, che nel breve il titolo è in ipercomprato e ha raggiunto tutti i possibili target. Non è escluso, quindi, che si possa assistere a un breve ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo.

Per mantenere il polso della situazione si consiglia di monitorare livello settimanale indicato in precedenza.

Articoli che potrebbero interessarti

ENEL, ENI e Stellantis hanno tenuto a galla il Ftse Mib: quali scenari per il medio/lungo termine?

Allarme di Banca d’Italia: le famiglie con queste obbligazioni in portafoglio rischiano molto