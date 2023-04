Situazione di stallo per il Ftse Mib indeciso sulla strada da prendere: attenzione ai supporti

Un’altra settimana è passata, ma lo scenario sull’indice italiano non è ancora chiaro. C’è infatti, una situazione di stallo per il Ftse Mib indeciso sulla strada da prendere. Nel breve, infatti, i supporti stanno reagendo molto bene alle spinte ribassiste. Sul time frame settimanale, invece, registriamo l’incapacità di andare oltre le resistenze. Nel lungo periodo, invece, l’impostazione, dopo la chiusura di aprile, rimane saldamente rialzista.

Situazione di stallo per il Ftse Mib indeciso sulla strada da prendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 28 aprile con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,33% a quota 26.902. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso dell’1,21%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio settimana che faceva ben sperare per il futuro di breve, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno accelerato al ribasso. Nelle difficoltà, però, le quotazioni hanno avuto di dimostrare tutta la loro forza. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere toccato un minimo in area 26.500, hanno dato vita a un importante recupero che ha portato l’indice sopra il supporto in area 26.650.

Per le prossime sedute, quindi, va monitorato con attenzione questo supporto. La sua rottura, confermata da quella di aera 26.360 sancirebbe la definitiva inversione ribassista.

Time frame settimanale

Al termina della seconda settimana consecutiva al ribasso, tutti gli indicatori sono ancora impostati al rialzo. Le medie mobili, però, sono ormai molto vicine e potrebbero dare un segnale d’inversione da un momento all

Tuttavia, va notato come la resistenza in area 27.350 stia reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta.

Time frame mensile

Alla chiusura mensile di aprile è confermata l’impostazione saldamente rialzista e punta verso l’obiettivo in area 35.548. Oltre le quotazioni si potrebbero dirigere verso livelli mai toccati prima dal Ftse Mib Future nel corso della sua storia.

Un segnale negativo potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 25.887.

