Pulire e igienizzare i tappeti senza lavarli in lavatrice? Basta un solo minuto con questo trucco sorprendente da provare subito!

Il tappeto è un complemento d’arredo che contribuisce a rendere la nostra casa più bella ed accogliente. Possiamo usarlo nella zona giorno, ma anche in camera da letto oppure in bagno e in cucina per riparare il pavimento da schizzi e macchie. Soprattutto con l’arrivo della primavera è importante pulirli spesso, poiché possono attirare grandi quantità di polvere ed acari. Ecco perché oggi vogliamo spiegarti un metodo stupefacente per avere tappeti davvero puliti senza lavarli in lavatrice.

Piacciono a moltissime persone, eppure i tappeti sono oggetti che a volte evitiamo di tenere in casa, soprattutto se soffriamo di allergie. La primavera è il periodo più difficile per chi è allergico ai pollini e agli acari della polvere. Pertanto, lavare spesso i tappeti non è soltanto una questione di igiene, ma serve a tutelare la salute nostra e di coloro che ci circondano.

Se lavare e asciugare i tappeti può richiedere molto tempo, oggi ti sveliamo un metodo pratico, veloce e davvero geniale per farlo. Sei curioso di sapere come si fa? In caso affermativo, continua a leggere questo articolo.

Pulire e igienizzare i tappeti in modo facile e veloce con un solo prodotto che tutti abbiamo in casa

Fatta eccezione per i tappeti con il fondo in plastica che generalmente usiamo in cucina, gli altri possono essere lavati in lavatrice. Tuttavia, spesso ci manca il tempo per farlo, senza contare il fatto che per asciugarli occorrerà almeno più di un giorno. Se hai bisogno di lavare bene i tappeti in modo veloce, ti servirà un coperchio. Sì, hai capito bene: il coperchio di una pentola è quello che useremo per pulire i tappeti di casa.

Prendi una bacinella e sciogli del sapone di Marsiglia in acqua tiepida. A questo punto, immergi in questa soluzione un panno in cotone oppure in microfibra. Strizza per bene il panno e poggialo sul tappeto. Metti il coperchio al centro del panno, unisci gli angoli del panno in prossimità del pomello o del manico e legali usando un semplice elastico.

Usiamo questo rimedio della nonna che solo pochi conoscono

Pulire e igienizzare i tappeti di casa non è mai stato così semplice. Dopo aver sbattuto i tappeti per rimuovere ogni eccesso di peli, capelli e polvere, potrai iniziare a lavarli. Tutto ciò che dovrai fare è strofinare il coperchio sul tappeto applicando una certa pressione. Il sapone di Marsiglia eliminerà ogni traccia di sporco e renderà di nuovo i tappeti di casa puliti e profumati.

In caso di macchie persistenti, pretratta la macchia sul tappeto usando un mix di aceto e sale grosso. Lascia agire il prodotto per circa 30 minuti e procedi strofinando la macchia con il panno e il coperchio. Il coperchio agisce in modo più delicato rispetto alla spazzola, che potrebbe rovinare alcuni tappeti particolarmente delicati.