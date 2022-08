Nonostante il caldo torrido dell’estate, pulire casa resta uno dei compiti da dover svolgere quotidianamente. Certo, possiamo anche ignorare i lavori più noiosi e meno “indispensabili”, consapevoli, però, che prima o poi dovremmo farci i conti. Dunque, meglio non accumulare troppe faccende domestiche e provvedere con una bella rinfrescata di tutti gli ambienti. Farà bene alle stanze e anche a noi!

Il mercato offre tantissimi prodotti dedicati alla pulizia e all’igiene della nostra casa. Alcuni di essi si possono sfruttare per altre faccende domestiche. È il caso dell’ammorbidente per il bucato, un prodotto che si presta a risolvere altre problematiche molto comuni. Tuttavia, cresce sempre di più il numero di chi cerca di scovare tra i rimedi naturali quelli migliori per evitare di alleggerire continuamente il portafoglio. In particolare, non tutti sanno che per pulire bagno, vetri, pavimenti e bucato possiamo avvalerci di un unico prodotto. Un ingrediente con tante qualità: pulisce, smacchia, sgrassa e profuma. Inoltre, si presenta anche piuttosto economico. Un rimedio naturale al 100% che usavano spesso le nonne e che anche oggi è amatissimo da tante persone. Ecco di cosa si tratta.

Pulire bagno, vetri, pavimenti e bucato con un solo metodo naturale

Stiamo parlando del sapone di Marsiglia. Un tradizionale prodotto composto da oli vegetali che sembrerebbe avere origini francesi. Il sapone di Marsiglia è adatto a pulire alla perfezione anche la stanza da bagno. Si consiglia di versare un po’ di sapone liquido sopra una spugnetta inumidita con acqua. Poi, passare la spugna su rubinetteria e piastrelle. Con lo stesso procedimento e utilizzando un’altra spugnetta lavare anche i sanitari. Poi, sciacquare e lucidare tutte le superfici con un panno di cotone pulito.

Come pulire i pavimenti in 5 minuti

Pulire i pavimenti sarà facilissimo con il sapone di Marsiglia. Sgrassa, profuma e soprattutto non lascia aloni. Inoltre, (in quanto prodotto delicato) può essere usato per pulire tutte le tipologie di pavimentazione. Versare un cucchiaio di sapone in un secchio con circa 3 litri d’acqua. Poi, strofinare con uno straccio, insistendo sulle macchie più ostinate. Lo sporco andrà via in un battibaleno.

Vetri e specchi come nuovi

Attenzione, perché questo ingrediente naturale è formidabile anche per pulire vetri e specchi. Aggiungere un po’ di sapone in una bacinella con acqua fredda. Mescolare e immergere nella soluzione un panno in microfibra. Poi, strizzare leggermente e passare sui vetri. Procedere con una seconda passata con il panno inumidito di sola acqua e poi lucidare con un foglio di giornale. Il risultato sarà straordinario.

Un bucato candito e profumato

Sul bucato, il sapone di Marsiglia è davvero favoloso. Con 2 cucchiai di scaglie di sapone aggiunte ad un litro d’acqua e versate nel cestello, le macchie andranno via più facilmente e il bucato profumerà di pulito.

