Ne bastano poche gocce per ottenere un bucato setoso e morbidissimo. L’ammorbidente è un vero alleato in casa. La sua formulazione ha la capacità di ammorbidire e distendere le fibre dei tessuti. Inoltre, dona una piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Non tutti sanno, però, che questo prodotto vale oro perché può essere utilizzato anche in altre situazioni. Risolve problematiche piuttosto comuni che scopriremo tra poco, una per una.

L’ammorbidente, in casa, assicura sempre risultati soddisfacenti ed è per questo motivo che si consiglia di scoprire, insieme a noi, come sfruttarlo al meglio. In questo modo potremmo anche risparmiare qualche soldino sulla spesa dei detersivi.

La verità è che tutti lo aggiungono al detersivo in lavatrice per un bucato morbidissimo ma l’ammorbidente è geniale per risolvere questi problemi comuni

Esistono tantissimi usi alternativi dell’ammorbidente. Ad esempio, mai pensato di spolverarci i mobili in legno? Ebbene, basterà versare qualche goccia di ammorbidente su un panno di microfibra o di cotone e strofinare delicatamente su tutta la superficie da trattare. In una passata, l’ammorbidente riuscirà a lucidare i mobili, eliminando tutta la polvere. Inoltre, lascia un buon profumo di pulito in tutta la stanza.

L’ammorbidente, poi, può sostituire il classico detersivo per i pavimenti. Trattandosi di un prodotto che va ad agire a contatto con i tessuti, si presenta generalmente come una miscela delicata. Dunque, sarà perfetta per qualsiasi tipologia di pavimento, senza avere il timore di rovinarla.

In un articolo precedente avevamo mostrato anche tutti i passi per avere dei pavimenti brillanti e profumati in una sola passata.

Pochi sanno che con l’ammorbidente sarà possibile pulire alla perfezione anche i vetri. Basterà prendere una spugnetta, inumidirla sotto l’acqua corrente. Poi, strizzarla e versarci sopra qualche goccia di ammorbidente. Successivamente, procedere al lavaggio di finestre e specchi. Poche passate elimineranno lo sporco. Infine, con un panno pulito asciugare e in pochi minuti potremmo dire addio ad aloni antiestetici e macchie opache.

Con l’ammorbidente, poi, possiamo togliere la carta da parati. Ebbene sì, sembra strano, eppure una spugnetta e un po’ d’acqua calda, mescolata all’ammorbidente, sembrerebbero un’ottima soluzione per tirar via la carta da parati, senza rovinare la parete sottostante.

Infine, l’ammorbidente sembrerebbe utile anche per sgrassare le pentole incrostate. L’azione lisciante presente nel prodotto per il bucato riuscirebbe a staccare con facilità lo sporco. Dunque, tutti lo aggiungono al detersivo in lavatrice, ma da oggi possiamo usare il detersivo per tantissime altre faccende domestiche.

