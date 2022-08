Possiamo facilmente preparare da soli un unguento antinfiammatorio fatto in casa. In questo articolo spieghiamo come prepararlo in modo semplice, come funziona e quanto può durare.

Con un unguento antinfiammatorio fatto in casa possiamo utilizzare ingredienti naturali per curare ferite minori, distorsioni o altri dolori.

Potremmo anche provare a preparare l’unguento da soli.

Come potremmo preparare da soli un unguento antinfiammatorio fatto in casa per curare piccole ferite o distorsioni

Possiamo acquistare ingredienti come gocce di vitamina E od oli alle erbe in qualsiasi farmacia o negozio di alimenti naturali.

Dovremmo prestare attenzione ai prodotti certificati biologici al momento dell’acquisto; in questo modo sapremo che è stato prodotto in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Ecco gli ingredienti necessari per preparare il nostro unguento:

60 ml di olio di cocco;

5 grammi di cera d’api;

6 gocce di olio di camomilla;

6 gocce di olio di arnica, che avrebbe tantissimi benefici nascosti.

8 gocce di vitamina E.

Preparazione

Ecco come preparare da soli un unguento antinfiammatorio.

A bagnomaria bisogna sciogliere l’olio di cocco con la cera d’api, burro di cacao o burro di karitè. Per fare questo, sciogliere 10 grammi di olio di cocco con 80 grammi della cera che abbiamo scelto.

Dopo di che è possibile utilizzare le erbe per conferire all’unguento il suo effetto antinfiammatorio.

Aggiungere 6 gocce di olio di camomilla e 6 gocce di tintura di arnica. Quindi fare bollire di nuovo.

Dopo aggiungere otto gocce di vitamina E. Ciò manterrà intatta la crema più a lungo.

Versare la crema antinfiammatoria in un barattolo vuoto e pulito. Una volta che la crema si sarà raffreddata possiamo sigillarla.

L’unguento va utilizzato solo esternamente e potrà essere conservato per circa un anno, se lo teniamo in un luogo asciutto e buio.

In caso di infiammazione esterna, possiamo applicare la crema fatta in casa sulla zona dolorante per tre volte al giorno. Se l’infiammazione non migliora in due o tre giorni o se continuiamo ad avere dolore, dovremmo assolutamente consultare un medico.

Non solo la camomilla e l’arnica hanno un effetto antinfiammatorio, possiamo aggiungere altri tipi di oli essenziali o di erbe secche (circa venti grammi) durante l’ebollizione.

Tuttavia, dovremmo rimuovere nuovamente l’erba essiccata dopo che si è raffreddata. A seconda delle nostre esigenze possiamo finalmente produrre il nostro unguento antinfiammatorio. Particolarmente indicati sono il tea tree, l’olio di salvia, l’avena, l’ortica e lo zenzero.

