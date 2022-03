Ci sono torte della tradizione culinaria che rimangono nel cuore. Una di queste è senza dubbio la torta sbrisolona, un tipico dolce mantovano poi esportato in tutto il Paese. L’unico problema di questa torta è che, seguendo la ricetta originale, è ricca di grassi. La tradizione, infatti, prevede l’utilizzo di burro, strutto e zuccheri raffinati.

Ma, apportando qualche piccola modifica, possiamo preparare una torta sbrisolona light, senza però rinunciare al gusto. La ricetta che vediamo di seguito è quella consigliata dagli esperti della Fondazione Veronesi, che talvolta reinterpretano piatti storici per renderli al 100% salutari. Vediamo gli ingredienti necessari e il procedimento passo per passo.

Proviamo questa torta che ha fatto innamorare grandi e piccoli nella sua versione leggera senza burro e strutto

Per preparare una torta sbrisolona a ridotto contenuto di grassi e calorie, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di mandorle;

1 limone;

200 g di farina di tipo 1;

200 g di farina di mais;

180 g di zucchero di canna integrale;

mezza bustina di vanillina;

1 pizzico di sale;

60 g di olio di mais;

40 g di acqua;

40 g di tahin;

volendo, dello zucchero a velo (anch’esso integrale).

Potremo osservare, confrontando questa ricetta con quella originaria, che in questo caso riduciamo sensibilmente l’uso di grassi saturi. Questa ricetta privilegia l’utilizzo di ingredienti sani per l’organismo, ma si sbriciola esattamente come l’originale. Vediamo come prepararla.

Preparazione rapida e comoda cottura al forno

Cominciamo prendendo le mandorle e tritandole con l’utilizzo di un mixer o un frullatore a immersione. Dopodiché, prendiamo il limone e laviamolo con cura, visto che ci servirà soltanto la sua buccia. Grattugiamo la buccia del limone stando attendi ad evitare la parte bianca.

Adesso prendiamo le due farine e mischiamole insieme in una ciotola. Via via aggiungiamo anche lo zucchero, le mandorle tritate, la buccia di limone, la vanillina e il sale. Impastiamo con le mani e poi riversiamo l’impasto su un piano da lavoro.

Nel mentre, uniamo olio e acqua e usiamo la soluzione per sciogliere il tahin. Sistemiamo l’impasto a fontana e coliamo, al centro della fontana, la soluzione di acqua, olio e tahin.

Trattandosi di sbrisolona, non dovremo ottenere un impasto omogeneo. Ben venga se rimangono dei grumi evidenti. Dopo aver impastato per un po’, versiamo il tutto su una taglia ricoperta da carta forno. Inforniamo per 40 minuti a 180 gradi. Una volta cotta, guarniamo con lo zucchero a velo e proviamo questa torta che ha fatto innamorare generazioni nella sua versione light.

